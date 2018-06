Trump exibiu vídeo ‘de Hollywood’ para Kim durante encontro

Quando o presidente Donald Trump se reuniu com Kim Jong-un nesta terça-feira 12 para negociar os próximos passos da desnuclearização da Península Coreana, o republicano exibiu um vídeo sobre o que imagina ser o futuro da Coreia do Norte em parceira com os Estados Unidos.

As imagens, que mais se assemelham a um trailer de filme, foram vistas por Kim e outros integrantes da delegação norte-coreana em um iPad, antes do início das conversas em Singapura.

“Acho que ele adorou”, disse Trump sobre Kim, acrescentando que ele deu aos norte-coreanos sua própria cópia do vídeo.

O material foi editado pelo governo americano, embora seja apresentado como uma produção Destiny Pictures.

O vídeo mistura elementos de Hollywood com propaganda e é acompanhado por uma trilha sonora orquestral. Parece ser composto quase inteiramente de material genérico e clipes de notícias antigas, incluindo imagens de Trump e Kim sorrindo. Há uma versão em inglês e uma em coreano.

Nas imagens, cidades luminosas e fábricas de tecnologia são exibidas, sugerindo como o futuro da Coreia do Norte poderia ser mais próspero se ela concordasse em abandonar seu arsenal nuclear.

“O passado não precisa ser o futuro”, diz um narrador, enquanto o vídeo mostra a zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953.

“Apresentamos o presidente Donald Trump e o presidente Kim Jong-un, em uma reunião para refazer a história “, diz o narrador. “Um momento. Uma escolha. E se?”, completa.

Após o histórico encontro desta terça, Trump revelou a jornalistas que discutiu o futuro da Coreia do Norte com Kim. “Em vez de mísseis, você pode ter os melhores hotéis do mundo”, disse o presidente.

Trump afirmou que também elogiou as condições geográficas da Coreia do Norte, país mais isolado do mundo, por estar entre a China e a Coreia do Sul. Além disso, o presidente americano falou que a costa norte-coreana é “genial” e possui “grandes praias”.

“Vejo quando eles exploram os canhões no oceano. Digo: ‘olha, ali poderia receber um grande complexo imobiliário’. Expliquei isso a Kim”, afirmou o presidente americano, provocando risos entre os presentes na entrevista coletiva concedida após o encontro.

(Com Reuters)