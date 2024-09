Trump está seguro após disparos próximos a clube de golfe onde ele estava, diz campanha

A campanha de Donald Trump informou que ocorreram disparos nas proximidades do ex-presidente neste domingo, 15. “Trump está seguro após disparos próximos a ele. Não há mais detalhes no momento”, disse Steven Cheung, porta-voz da campanha, em um comunicado. Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), os disparos foram efetuados por agentes do Serviço Secreto dos EUA, após avistarem uma pessoa armada perto do clube de golfe de Trump em West Palm Beach, Flórida, por volta das 14h. O candidato republicano à presidência jogava golfe no local, em dia de pausa na campanha eleitoral.

A pessoa fugiu em um SUV e foi capturada pelas autoridades locais nas proximidades, disseram oficiais à AP, em condição de anonimato. Até agora, não há relatos de feridos. A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, candidata do partido democrata, já foram informados e que estavam “aliviados” ao saber que Trump estava seguro.

Em um post na rede social X, o senador Lindsey Graham, aliado de Trump no Congresso, disse que conversou com o republicano após o incidente e que ele estava “de bom humor”.

O incidente ocorre cerca de dois meses depois da tentativa de assassinato contra Trump em um comício na Pensilvânia. Na ocasião, uma pessoa morreu, duas ficaram gravemente feridas e um bala atingiu de raspão a orelha do ex-presidente.