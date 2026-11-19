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Emissário de Donald Trump, Jared Kushner afirmou que os Estados Unidos podem oferecer garantias de segurança à Ucrânia inspiradas na Otan. Enquanto isso, líderes europeus articulam negociações de paz com a Rússia e cobram que acordos não sejam impostos unilateralmente. Entenda os bastidores.

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Jared Kushner, enviado especial e genro do presidente Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o governo americano estaria aberto a conferir garantias de segurança à Ucrânia nos moldes do Artigo 5º da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a cláusula de defesa mútua que determina que um ataque contra um dos membros equivale a um ataque a todos. “Mas, obviamente, isso precisa ser do interesse dos Estados Unidos“, ressaltou o emissário.

“Acredito que uma garantia de segurança tem o potencial de ser um pilar fundamental; o objetivo é torná-la o mais sólida e duradoura possível. Não para que precise ser acionada, mas para que seja tão robusta que, idealmente, nunca precise ser utilizada, graças à força da sua capacidade de dissuasão”, disse Kushner durante uma reunião em Berlim da chamada “Coalizão dos Dispostos”, composta por mais de 30 países aliados de Kiev e liderada por Reino Unido e França.

Ele acrescentou que a Rússia se sente “confortável” com garantias de segurança semelhantes às da Otan. O Kremlin enxerga a aliança militar transatlântica como uma ameaça existencial e vetou a adesão ucraniana ao bloco como parte de suas demandas para encerrar a guerra.

“Já existe muita infraestrutura na Europa da qual podemos nos valer. A Otan será um pilar central em qualquer solução que venhamos a construir”, declarou Kushner, destacando que a aliança militar deveria ser mais forte, mas “sem ser vista como provocativa” — uma acusação frequentemente feita por Vladimir Putin, com quem Trump se encontrou nesta quinta.

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Negociações ‘coordenadas’

Durante a reunião, que incluiu ainda o presidente chinês, Xi Jinping, às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), o presidente americano enviou uma “mensagem contundente” sobre o seu “desejo de paz”, disse Kushner. Após as conversas, ele acrescentou, Trump saiu “acreditando que a paz é possível”.

“Queremos garantir que todas as nossas ações sejam coordenadas. Gostaria também de reiterar que o presidente Trump deseja chegar a um acordo com a Europa ao seu lado; ele não pretende impor nada de forma unilateral”, garantiu Kushner durante uma coletiva de imprensa após a reunião dos “dispostos”.

Na semana passada, após reuniões separadas de emissários americanos com Putin e Zelensky, ficou combinado que Europa e Ucrânia participariam de quaisquer futuras negociações de paz. Nesta quinta, o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que tratativas com representantes europeus, ucranianos, mais a Rússia e os Estados Unidos “ocorrerão em breve”, em um local ainda a ser definido.

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“É claro que estamos preparados para dialogar com a Rússia — sempre dissemos isso. Essas conversas devem acontecer em breve”, afirmou ele, após a cúpula em Berlim. Ele acrescentou que “estamos buscando locais em território neutro” e mencionou os Emirados Árabes Unidos como uma possibilidade.

Alfinetada em Trump

Merz acrescentou que as tratativas para encerrar a guerra no Leste Europeu “só podem ser bem-sucedidas se forem conduzidas em conjunto — um formato nos moldes de Yalta não trará a paz”, alfinetou, em aparente referência à cúpula entre Trump, Putin e Xi, que foi comparada à conferência de 1945 em que líderes das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial se reuniram para dividir esferas de influência e definir as bases para uma nova ordem internacional.

O francês Emmanuel Macron, por sua vez, foi mais longe e pediu a reabertura do debate sobre a adesão da Ucrânia à Otan.

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“Diante do maximalismo das posições russas, acredito que é preciso voltar a colocar em discussão a questão da adesão da Ucrânia à Otan. Hoje, essa questão se coloca inclusive para nós, europeus, pensando no futuro”, acrescentou o presidente, que pediu aos aliados de Kiev que façam “todo o possível” para ajudar na defesa do país em guerra.

Já Trump expressou ceticismo com a extensão do apoio europeu a Kiev durante uma ligação para o telefone de Kushner enquanto a Coalizão dos Dispostos se reunia. O presidente americano criticou um empréstimo de 45 bilhões de euros anunciado na véspera pela União Europeia, argumentando que era preciso encerrar a guerra para reduzir a gastança com assistência financeira (o republicano defendeu que esforços sejam concentrados na diplomacia, e não na aprovação de novos empréstimos).

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Segundo as autoridades presentes no encontro, ouvidas pela imprensa britânica, Trump “falou de forma muito positiva sobre as perspectivas de uma solução negociada” para encerrar a guerra na Ucrânia e garantiu que Putin deseja a paz. Ele argumentou que, portanto, os esforços deveriam se concentrar em negociações de paz, em vez de destinar mais recursos financeiros à Ucrânia.