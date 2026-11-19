Trump está aberto a estender à Ucrânia cláusula de defesa da Otan, diz emissário
Artigo 5 determina que um ataque a um membro equivale a um ataque a todos; Kiev não faria parte da aliança militar, demanda da Rússia
Jared Kushner, enviado especial e genro do presidente Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o governo americano estaria aberto a conferir garantias de segurança à Ucrânia nos moldes do Artigo 5º da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a cláusula de defesa mútua que determina que um ataque contra um dos membros equivale a um ataque a todos. “Mas, obviamente, isso precisa ser do interesse dos Estados Unidos“, ressaltou o emissário.
“Acredito que uma garantia de segurança tem o potencial de ser um pilar fundamental; o objetivo é torná-la o mais sólida e duradoura possível. Não para que precise ser acionada, mas para que seja tão robusta que, idealmente, nunca precise ser utilizada, graças à força da sua capacidade de dissuasão”, disse Kushner durante uma reunião em Berlim da chamada “Coalizão dos Dispostos”, composta por mais de 30 países aliados de Kiev e liderada por Reino Unido e França.
Ele acrescentou que a Rússia se sente “confortável” com garantias de segurança semelhantes às da Otan. O Kremlin enxerga a aliança militar transatlântica como uma ameaça existencial e vetou a adesão ucraniana ao bloco como parte de suas demandas para encerrar a guerra.
“Já existe muita infraestrutura na Europa da qual podemos nos valer. A Otan será um pilar central em qualquer solução que venhamos a construir”, declarou Kushner, destacando que a aliança militar deveria ser mais forte, mas “sem ser vista como provocativa” — uma acusação frequentemente feita por Vladimir Putin, com quem Trump se encontrou nesta quinta.
Negociações ‘coordenadas’
Durante a reunião, que incluiu ainda o presidente chinês, Xi Jinping, às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), o presidente americano enviou uma “mensagem contundente” sobre o seu “desejo de paz”, disse Kushner. Após as conversas, ele acrescentou, Trump saiu “acreditando que a paz é possível”.
“Queremos garantir que todas as nossas ações sejam coordenadas. Gostaria também de reiterar que o presidente Trump deseja chegar a um acordo com a Europa ao seu lado; ele não pretende impor nada de forma unilateral”, garantiu Kushner durante uma coletiva de imprensa após a reunião dos “dispostos”.
Na semana passada, após reuniões separadas de emissários americanos com Putin e Zelensky, ficou combinado que Europa e Ucrânia participariam de quaisquer futuras negociações de paz. Nesta quinta, o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que tratativas com representantes europeus, ucranianos, mais a Rússia e os Estados Unidos “ocorrerão em breve”, em um local ainda a ser definido.
“É claro que estamos preparados para dialogar com a Rússia — sempre dissemos isso. Essas conversas devem acontecer em breve”, afirmou ele, após a cúpula em Berlim. Ele acrescentou que “estamos buscando locais em território neutro” e mencionou os Emirados Árabes Unidos como uma possibilidade.
Alfinetada em Trump
Merz acrescentou que as tratativas para encerrar a guerra no Leste Europeu “só podem ser bem-sucedidas se forem conduzidas em conjunto — um formato nos moldes de Yalta não trará a paz”, alfinetou, em aparente referência à cúpula entre Trump, Putin e Xi, que foi comparada à conferência de 1945 em que líderes das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial se reuniram para dividir esferas de influência e definir as bases para uma nova ordem internacional.
O francês Emmanuel Macron, por sua vez, foi mais longe e pediu a reabertura do debate sobre a adesão da Ucrânia à Otan.
“Diante do maximalismo das posições russas, acredito que é preciso voltar a colocar em discussão a questão da adesão da Ucrânia à Otan. Hoje, essa questão se coloca inclusive para nós, europeus, pensando no futuro”, acrescentou o presidente, que pediu aos aliados de Kiev que façam “todo o possível” para ajudar na defesa do país em guerra.
Já Trump expressou ceticismo com a extensão do apoio europeu a Kiev durante uma ligação para o telefone de Kushner enquanto a Coalizão dos Dispostos se reunia. O presidente americano criticou um empréstimo de 45 bilhões de euros anunciado na véspera pela União Europeia, argumentando que era preciso encerrar a guerra para reduzir a gastança com assistência financeira (o republicano defendeu que esforços sejam concentrados na diplomacia, e não na aprovação de novos empréstimos).
Segundo as autoridades presentes no encontro, ouvidas pela imprensa britânica, Trump “falou de forma muito positiva sobre as perspectivas de uma solução negociada” para encerrar a guerra na Ucrânia e garantiu que Putin deseja a paz. Ele argumentou que, portanto, os esforços deveriam se concentrar em negociações de paz, em vez de destinar mais recursos financeiros à Ucrânia.