Trump espera se reunir com Kim Jong-un em janeiro ou fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que espera voltar a se reunir com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em janeiro ou fevereiro. Ele afirmou que estuda três lugares para realizar o segundo encontro entre ambos.

“Acredito que vamos ter uma (reunião) bastante em breve, em janeiro ou fevereiro”, disse Trump em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One que o levava outra vez a Washington, após a participação na cúpula do G20, em Buenos Aires.

“Falávamos sobre três lugares, mas não decidimos nada ainda”, afirmou o presidente, que confirmou estar disposto a receber Kim nos Estados Unidos.

Trump disse em setembro que queria programar uma segunda reunião com Kim, mas a estagnação das negociações adiou o processo de planejamento, que daria continuidade ao processo iniciado no histórico encontro de Singapura, em junho passado.

Desde que Trump e Kim concordaram, em 2017, a “trabalhar para a completa desnuclearização da península coreana”, os avanços foram somente simbólicos, devido à ausência de um roteiro para o desarmamento.

