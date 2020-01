Trump envia sua primeira defesa no julgamento do impeachment

A equipe de advogados que representa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou neste sábado, 18, a primeira defesa do republicano no processo de impeachment. Mais cedo, os representantes nomeados pela Câmera dos Deputados apresentarem, em um memorando, a denuncia aos senadores que julgarão se Trump abusou do cargo ao utilizar as prerrogativas presidenciais para benefício próprio.

Na defesa de seis páginas, o time de advogados alega que as acusações são “um ataque perigoso ao direito que os americanos têm de votar livremente”. Os representantes do presidente também afirmam que o processo de impeachment é uma tentativa “descaradamente ilegal” de anular as eleições de 2016 e de interferir no pleito que irá ocorrer neste ano.

Os advogados não negam que Trump tenha pedido ao presidente da Ucrânia, Vladimir Zelesnky, para que investigasse a família do ex-vice-presidente e agora pré-candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden. O presidente diz que nenhuma lei foi quebrada e que queria somente ajudar a livrar a corrupção da Ucrânia.

O processo de impeachment foi instaurado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pouco tempo depois de o caso ter vindo a publico, em setembro de 2019. Várias audiências com testemunhas, fechadas e abertas ao público, mostraram como Trump e seus principais assessores, além de seu advogado pessoal, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, aturam para pressionar a Ucrânia.

No fim de dezembro, o Congresso aprovou o impeachment e enviou o processo ao Senado, onde deu-se o início o julgamento de Trump pelos crimes políticos de abuso de poder e de obstrução do Congresso.

A acusação de abuso de poder diz que Trump congelou a ajuda militar no valor de 400 milhões de dólares à Ucrânia e bloqueou uma visita oficial à Casa Branca para que Zelensky iniciasse uma investigação contra o filho de Biden, Hunter, por corrupção ou apenas realizasse um pronunciamento publico sobre o assunto. Já a denúncia de obstrução de justiça diz que o presidente não cooperou com as investigações no Congresso e proibiu que funcionários de seu governo fossem testemunhar.

Trump diz que sofre uma “caça às bruxas” e que a ligação telefônica que originou seu impeachment foi “perfeita”, mas uma agência de prestação de contas vinculada ao Congresso e não a um partido político, divulgou um relatório na quinta-feira 16 dizendo que o presidente violou a lei de Controle de Orçamento e Reembolso do Congresso ao passar por cima da aprovação dos deputados à ajuda militar para a ucraniana por “motivos políticos”.