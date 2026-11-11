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Trump enaltece chefe do Pentágono após tentativa de impeachment fracassar

Presidente americano afirmou que Pete Hegseth, acusado de má gestão da guerra no Irã, 'tem feito um trabalho fantástico'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h05
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth (à direita), na Casa Branca.
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth (à direita), na Casa Branca. (Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images)
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Trump enaltece chefe do Pentágono após tentativa de impeachment fracassar Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta quarta-feira, 11, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, um dia depois de a Câmara dos Representantes barrar o avanço de um pedido de impeachment contra ele. A manifestação de apoio ocorreu durante uma cerimônia do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em meio às críticas à atuação do chefe do Pentágono na guerra contra o Irã

Hegseth foi aplaudido pelo público ao ser citado por Trump, que disse já esperar aquela reação. “Ele tem feito um trabalho fantástico. Ele ama vocês e protege vocês”, afirmou o presidente, acrescentando que o secretário se dedica aos militares. 

Na terça-feira, 10, os deputados aprovaram, por 211 votos a 204, o envio da resolução de impeachment à Comissão de Justiça da Câmara, o que, na prática, barrou o avanço do processo. A proposta foi apresentada pelo republicano Thomas Massie, do Kentucky, único integrante do partido a votar contra o encaminhamento. Onze democratas não participaram da votação.

Hegseth foi acusado de má gestão da guerra no Irã, de extrapolar seus poderes ao realizar mudanças de pessoal e de promover execuções extrajudiciais por meio dos polêmicos ataques contra supostas embarcações de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que provocaram mais de 200 mortes.

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‘Sabotagem’

Em coletiva de imprensa no Pentágono, Hegseth voltou-se contra Thomas Massie, que está na reta final do mandato. Ele classificou a tentativa de removê-lo do cargo como um ato de “sabotagem” e disse que o representante seria movido por “animosidade pessoal contra o presidente”.

“O que um congressista insatisfeito e derrotado está tentando fazer não é fiscalização, nem busca por responsabilização”, afirmou o secretário de Defesa. “É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido por ego e ressentimento. É a tentativa de um homem, em seus últimos dias no Congresso, de causar danos a este presidente, a este país e — o que é ainda mais irresponsável — aos guerreiros que o defendem”, disparou.

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Hegseth também comparou-se ao próprio Trump, que sofreu dois processos de impeachment — em 2019 e 2021, durante seu primeiro mandato, primeiro por abuso de poder e obstrução do Congresso, e depois por incitação à insurreição (em relação à invasão de eleitores trumpistas do Capitólio americano, em 6 de janeiro de 2021).

“Já vimos esse filme antes. Em ambas as ocasiões, fracassaram”, disse ele. “Agora, tentam uma terceira vez. Desta vez, contra um membro de seu gabinete. Vão fracassar novamente. E, se estar ao lado do presidente Trump me coloca nesse grupo, então aceito fazer parte dele a qualquer momento.”

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