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Trump e republicanos se mobilizam para evitar vitória democrata nas legislativas

As pesquisas indicam que é quase certo que os democratas tomarão dos republicanos a maioria no Congresso

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 17h00
O Capitólio dos EUA, um edifício branco com cúpula e colunas, sob céu azul claro. Pessoas caminham em uma praça pavimentada em frente, com árvores verdes à esquerda
Conquistar a Câmara dos Representantes daria aos democratas um poder considerável (David Knox/Unsplash/Reprodução)
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Os republicanos se mobilizaram neste domingo, 1, para evitar uma derrota contundente nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nas quais os democratas buscam assumir o controle do Congresso e impor, pela primeira vez em anos recentes, um contraponto político a Donald Trump.

As pesquisas indicam que é quase certo que os democratas tomarão dos republicanos a maioria na Câmara dos Representantes e que inclusive têm chances de conquistar o Senado.

No entanto, após uma década em que Trump desafiou as normas políticas e dois anos de um segundo mandato em que ignorou sistematicamente todas as regras, os democratas continuam inquietos.

“Otimistas até o ponto de sentir náuseas”, afirmou o senador democrata Raphael Warnock na CNN sobre o clima político.

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Trump fez comícios em Iowa e no Kansas, estados onde, em circunstâncias normais, seu partido deveria ter a vitória garantida sem precisar de um impulso presidencial.

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Além de fazer declarações alarmistas — como a de que os democratas transformarão o país em comunista —, Trump prometeu entregar 5 mil dólares (27 mil reais) a cada cidadão se seu partido sair vencedor.

“Estou me sentindo bem”, declarou a jornalistas no sábado à noite em seu clube de golfe exclusivo na Flórida. “O país nunca esteve melhor”.

No entanto, Trump é o presidente americano mais impopular das últimas décadas. Uma pesquisa da NBC News mostrou neste domingo que 60% desaprovam sua gestão, especialmente devido aos altos preços, agravados pela guerra que mantém contra o Irã há oito meses.

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A votação antecipada já registrou um número recorde: 53 milhões de pessoas já votaram em todo o país.

Um freio ao poder de Trump

Uma Câmara dos Representantes sob controle democrata imporia limites políticos reais a Trump. Seu segundo mandato tem sido marcado por uma expansão implacável do poder presidencial.

Trump chegou a derrubar parte da Casa Branca para construir um salão de festas, colocou sua imagem em cédulas e prédios oficiais, desestabilizou a economia global por meio de tarifas e ameaçou invadir ou anexar o Canadá e a Groenlândia.

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Conquistar a Câmara dos Representantes daria aos democratas um poder considerável. Eles teriam o controle do orçamento e assumiriam a direção de comissões encarregadas de investigar acusações de corrupção, os vínculos de Trump com o criminoso sexual Jeffrey Epstein e outros assuntos explosivos.

A grande incógnita eleitoral está em quem vencerá o Senado, onde os republicanos têm uma maioria apertada.

Apenas um terço das 100 cadeiras do Senado está em jogo na terça-feira, e poucas dessas disputas eram consideradas favoráveis aos democratas.

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No entanto, em estados profundamente republicanos como Texas e Kansas, os institutos de pesquisa apontam que as chances de uma virada a favor dos democratas são reais.

Um Senado sob controle democrata teria a capacidade de bloquear as nomeações judiciais de Trump, especialmente as destinadas à Suprema Corte.

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