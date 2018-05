Trump e Moon tentam salvar reunião com Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta terça-feira 22, na Casa Branca, o chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in, para um diálogo que tem como tema central o esperado encontro do americano com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em declaração aos jornalistas, Trump afirmou que encontro com Kim pode ser adiado.

Moon chega à Casa Branca em uma desesperada tentativa de manter o processo de aproximação entre Washington e Pyongyang, que já havia provocado efeitos positivos na própria relação entre o Norte e o Sul da península coreana.

Trump e Kim concordaram em se reunir em 12 de junho em Singapura para discutir a desnuclearização da península coreana, e nesse contexto Kim e Moon protagonizaram um histórico encontro na Zona Desmilitarizada que divide os dois territórios.

Esta aproximação incluiu passos impensáveis há alguns meses, como a viagem secreta realizada a Pyongyang pelo então diretor da CIA, Mike Pompeo, visita que repetiu em maio já como secretário de Estado, para reuniões pessoais com Kim.

No entanto, esse delicado processo de aproximação tem tropeçado em impasses. Após criticar os exercícios militares conjuntos de Coreia do Sul e Estados Unidos, Pyongyang cancelou uma importante reunião de alto nível prevista com representantes de Seul na semana passada, gesto que caiu como um balde de água fria sobre o entusiasmo reinante.

As relações ficaram ainda mais tensionadas quando o assessor de Segurança da Casa Branca, John Bolton, sugeriu uma solução que siga o “modelo líbio” para forçar uma desnuclearização da Coreia do Norte. Imediatamente Pyongyang ameaçou cancelar a reunião, mas Trump afirmou que esse modelo não está nos planos americanos.

Trump disse acreditar que sua esperada cúpula com o líder norte-coreano “poderia não acontecer” como está previsto, para o dia 12 de junho, mas “talvez mais tarde”. “Pode ser que não aconteça em 12 de junho”, disse em declarações aos jornalistas. “Veremos o que acontece (com a cúpula). Há certas condições que queremos que se produzam. Acredito que conseguiremos essas condições. E, se não, não teremos a reunião”.

Além disso, o presidente americano insinuou que a recente visita de Kim à China poderia ter lhe feito mudar de opinião sobre suas negociações com os Estados Unidos, ao assegurar que houve “uma diferença” nele quando voltou dessa viagem.

Moon, por sua parte, disse entender que as pessoas sejam céticas sobre a cúpula entre Trump e Kim, mas garantiu ter “confiança completa” em que o presidente americano pode chegar a um acordo para acabar com a guerra coreana e trazer “paz e prosperidade” à Coreia do Norte

Fontes da Casa Branca informaram que o presidente americano tem a intenção de reduzir a atual frota de 28.500 soldados na Coreia do Sul, mas o assunto ainda deve ser discutido com Moon. Segundo a embaixada coreana nos Estados Unidos, além de sua reunião com o presidente Trump, Moon deve se reunir com altos funcionários de segurança dos Estados Unidos.

(Com AFP e EFE)