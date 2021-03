Trump e Melania tomaram vacina antes de deixarem Casa Branca, diz imprensa

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e sua esposa, Melania Trump, foram discretamente vacinados contra a Covid-19 em janeiro, antes de deixarem a Casa Branca, revelou a imprensa local nesta segunda-feira 1.

Não está claro se Trump, que durante meses se recusou a usar uma máscara em público para se proteger da doença, e a ex-primeira-dama receberem a primeira ou ambas as doses do imunizante. Também não foi divulgado se eles foram inoculados com a vacina da Moderna ou a da Pfizer.

Um assessor do ex-presidente consultado pelo jornal The New York Times confirmou que o ex-chefe de Estado recebeu a imunização em janeiro, em caráter privado. Neste domingo, Trump declarou em um discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) que todo mundo deve tomar a injeção, em seu primeiro discurso público desde o final do mandato, em 20 de janeiro.

Trump tem 74 anos e sua esposa Melania 50. Independentemente da idade, muitos políticos americanos foram autorizados a tomar a vacina logo nas primeiras semanas de vacinação, como forma de estimular o público a fazer o mesmo.

O tratamento da questão pelo republicano, porém, contrasta com o de seu sucessor, o democrata Joe Biden, que recebeu ambas as doses da vacina em público e incentivou seus compatriotas a seguirem seu exemplo. O ex-vice-presidente Mike Pence também recebeu o imunizante em uma cerimônia televisionada, antes de deixar a Casa Branca,

No final de setembro, Trump foi infectado pelo coronavírus, juntamente com a esposa, e teve que ser hospitalizado por três dias em um centro de saúde em Washington DC, do qual foi liberado após ser administrado o coquetel experimental de anticorpos da empresa farmacêutica Regeneron e o antiviral Remdesivir.

Em meados de dezembro, um funcionário do governo havia afirmado que Trump não receberia a vacina até que fosse recomendada pela equipe médica da Casa Branca.

(Com EFE)