Trump e Kim se encontram pela segunda vez em Hanói, no Vietnã

zoom_out_map 1 /7 Donald Trump e Kim Jong-un se encontram durante a segunda cúpula dos EUA e da Coréia do Norte no Hotel Metropole, em Hanói, no Vietnã - 27/02/2019 (Leah Millis/Reuters)

zoom_out_map 2 /7 O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, posam antes da reunião durante a segunda cúpula dos EUA e da Coréia do Norte no Hotel Metropole, em Hanói, no Vietnã - 27/02/2019 (Leah Millis/Reuters)

zoom_out_map 3 /7 Donald Trump e Kim Jong-un se encontram durante a segunda cúpula dos EUA e da Coréia do Norte no Hotel Metropole, em Hanói, no Vietnã - 27/02/2019 (Saul Loeb/AFP)

zoom_out_map 4 /7 Donald Trump acena com uma bandeira do Vietnã antes de uma reunião com o primeiro-ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc no escritório do governo Hall - 27/02/2019 (Evan Vucci/AP)

zoom_out_map 5 /7 Pessoas seguram bandeiras e cartazes de boas vindas ao presidente dos EUA Donald Trump diante do hotel Metropole, onde ocorrerá umn jantar com o líder norte coreano Kim Jong-un, em Hanói, no Vietnã - 27/02/2019 (Vincent Yu/AP)

zoom_out_map 6 /7 O veículo presidencial de Donald Trump chega ao Metropole Hotel, em Hanói no Vietnam, para a segunda cúpula com a Coréia do Norte - 27/02/2019 (Kim Kyung Hoon/Reuters)

zoom_out_map 7/7 Um homem que carrega uma pintura de Donald Trump e Kim Jong-un passa em frente a outras duas pinturas dos líderes de EUA e Coréia do Norte, antes da cúpula que acontecerá em Hanói, no Vietnã - 27/02/2019 (Jorge Silva/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontram pela segunda vez nesta quarta-feira, 27, em Hanói, no Vietnã. Os dois participaram de uma reunião privada antes de se reunirem para um jantar de trabalho no luxuoso Metropole Hotel.

Os mandatários são acompanhados no jantar por quatro de seus assessores. Pelo lado americano estão o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, enquanto os acompanhantes de Kim são o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Yong Chol , e o ministro das Relações Exteriores, Ri Yong Ho.

Antes da reunião, Trump e Kim se cumprimentaram em frente às câmeras e deram declarações à imprensa. Quando perguntado sobre a possibilidade de um acordo de paz com a Coreia do Norte, o presidente americano respondeu: “Vamos ver”.

“Eu acredito que seu país terá um futuro maravilhoso, você é um grande líder”, disse ainda a Kim Jong-un. “Nós vamos ajudar para que isso aconteça”, completou.

Já o norte-coreano afirmou que a decisão de realizar uma nova reunião de cúpula foi uma “decisão corajosa” do presidente dos Estados Unidos. “Fomos capazes de superar todos os obstáculos e estamos aqui hoje”, disse.

Pouco antes do encontro, Trump afirmou pelo Twitter que ele e Kim vão se “esforçar muito para definir algo sobre a desnuclearização” do país asiático e transformá-lo em uma “potência econômica”.

No mesmo tuíte, Trump disse acreditar que China, Rússia, Japão e Coreia do Norte “ajudarão muito” com a desnuclearização da Coreia do Norte.

O grosso das reuniões da cúpula acontecerá nesta quinta-feira, 28, embora ainda não se saibam os detalhes da agenda desse processo.

Após a reunião privada de pouco mais de 20 minutos entre os dois líderes, Kim Jong-un afirmou que ele e Trump “dividiram muitas histórias interessantes” em seu encontro.

Os mandatários se encontraram pela primeira vez em junho do ano passado, em Singapura. Na ocasião, o norte-coreano se comprometeu a trabalhar “rumo à completa desnuclearização da península coreana”, mas desde então os avanços diplomáticos estagnaram devido a desavenças sobre o que isto significaria.

A esperada segunda cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte dará a oportunidade para se conhecer em que grau o país asiático está comprometido com sua desnuclearização e, a partir daí, que concessões o governo americano estaria disposto a fazer para incentivar o desarmamento.

De qualquer forma, a maioria dos analistas coincide em apontar que é impossível que esta segunda reunião resulte em um roteiro detalhado, mas que existe a possibilidade de acordos sobre medidas que sirvam para começar a traçar um plano em grande escala.

Chegada a Hanói

Kim e Trump chegaram a Hanói na terça-feira 26. O norte-coreano desembarcou no país asiático de trem sob fortes medidas de segurança, e foi recebido por uma multidão entusiasmada.

Após algumas horas de descanso, Kim visitou a embaixada norte-coreana e retornou para o hote Melia, onde está hospedado durante esta semana.

Por sua vez, Trump chegou depois de Kim no avião presidencial Air Force One, que pousou pouco antes das 21h00 local (11h00 de Brasília) no Aeroporto Internacional Noi Bai.

O americano iniciou hoje sua agenda em Hanói com uma reunião com o presidente do Vietnã e secretário-geral do Partido Comunista no poder, Nguyen Phu Trong.