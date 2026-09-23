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Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela primeira vez desde captura de Maduro

Encontro ocorreu às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 09h10 | Atualizado em 23 set 2026, 10h47
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. (Instagram/Reprodução)
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Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela primeira vez desde captura de Maduro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta terça-feira, 22, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O encontro é o primeiro entre os dois líderes desde que Rodríguez assumiu o poder na Venezuela após a captura do então presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores em uma operação militar dos Estados Unidos realizada em 3 de janeiro.

Após o encontro, Delcy publicou uma foto com Trump nas redes sociais. “Conversamos sobre o fortalecimento da relação bilateral entre nossos países e o avanço de uma agenda de cooperação em áreas estratégicas como energia, mineração, segurança e outros temas de interesse comum”, escreveu a venezuelana.

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A reunião aconteceu durante uma recepção oferecida por Trump a líderes estrangeiros. Participaram também autoridades do primeiro escalão do governo americano, entre elas o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a chefe de gabinete Susie Wiles e o conselheiro Stephen Miller.

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Trata-se da primeira viagem de Delcy aos Estados Unidos desde que assumiu interinamente o comando da Venezuela. A dirigente, que foi vice-presidente durante o governo chavista, chegou a Nova York acompanhada de uma delegação que inclui autoridades da área econômica, do setor de petróleo e da estatal PDVSA

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Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça, Trump voltou a atacar Maduro, classificando-o como um “ditador fora da lei”. O presidente americano também destacou um acordo firmado no mês passado que garante aos EUA o controle de reservas de petróleo da Venezuela equivalentes a 65 bilhões de barris, ou cerca de 21% de todo o petróleo do país, que chamou de “talvez o maior acordo já feito”.

Delcy deve discursar na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira, 23.

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