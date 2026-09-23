Trump e Delcy Rodríguez se reúnem pela primeira vez desde captura de Maduro
Encontro ocorreu às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta terça-feira, 22, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.
O encontro é o primeiro entre os dois líderes desde que Rodríguez assumiu o poder na Venezuela após a captura do então presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores em uma operação militar dos Estados Unidos realizada em 3 de janeiro.
Após o encontro, Delcy publicou uma foto com Trump nas redes sociais. “Conversamos sobre o fortalecimento da relação bilateral entre nossos países e o avanço de uma agenda de cooperação em áreas estratégicas como energia, mineração, segurança e outros temas de interesse comum”, escreveu a venezuelana.
A reunião aconteceu durante uma recepção oferecida por Trump a líderes estrangeiros. Participaram também autoridades do primeiro escalão do governo americano, entre elas o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a chefe de gabinete Susie Wiles e o conselheiro Stephen Miller.
Trata-se da primeira viagem de Delcy aos Estados Unidos desde que assumiu interinamente o comando da Venezuela. A dirigente, que foi vice-presidente durante o governo chavista, chegou a Nova York acompanhada de uma delegação que inclui autoridades da área econômica, do setor de petróleo e da estatal PDVSA.
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Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça, Trump voltou a atacar Maduro, classificando-o como um “ditador fora da lei”. O presidente americano também destacou um acordo firmado no mês passado que garante aos EUA o controle de reservas de petróleo da Venezuela equivalentes a 65 bilhões de barris, ou cerca de 21% de todo o petróleo do país, que chamou de “talvez o maior acordo já feito”.
Delcy deve discursar na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira, 23.