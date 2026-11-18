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Em meio a uma guerra tarifária, o presidente Donald Trump e o premiê canadense Mark Carney conversaram sobre um acordo comercial. A sugestão de Carney de que o Canadá poderia recorrer a montadoras chinesas gerou atrito. O país segue retaliando com tarifas e conta com amplo apoio popular ao se opor aos termos americanos.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, conversaram nesta quarta-feira, 18, sobre um possível acordo comercial em meio a uma guerra tarifária entre os dois países vizinhos.

Durante um encontro à margem da reunião anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Shenzhen, na China, os dois dirigentes “abordaram os trabalhos em curso para concluir um acordo comercial mutuamente benéfico”, informou o gabinete de Carney, detalhando que ambos “concordaram em continuar essas conversas e manter um contato estreito”.

Antes da reunião, o premiê canadense havia sugerido que os fabricantes chineses de automóveis poderiam se tornar futuros empregadores de trabalhadores canadenses caso Trump mantivesse, em última instância, as tarifas impostas ao setor.

Essas declarações provocaram indignação no assessor comercial dos Estados Unidos, Peter Navarro, que, em uma postagem no X (antigo Twitter), afirmou que a ideia é “extremamente ofensiva”.

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Na opinião do assessor, que tem ampla influência no governo Trump, o Canadá deveria “se preocupar muito mais em ser devorado pela China”.

Memo to @MarkJCarney @canadianpm Are u really threatening to play China off the U. S.? This is offensive in the extreme. You should be far more worried China is going to eat Canada alive–as it is already doing. Vancouver is not BC, its PRC. Carney says Canada could turn to Chinese automakers if Trump trade talks fail https://t.co/Y0Tq0N4Cu3 — Peter Navarro (@RealPNavarro) November 16, 2026

Guerra tarifária

Trump iniciou uma guerra comercial contra o Canadá desde seu retorno à Casa Branca, em 2025, o que levou Ottawa a tentar reduzir sua dependência do vizinho do sul e a buscar novas alianças internacionais, entre elas com a China.

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Em agosto, Carney rompeu as negociações comerciais com Trump, argumentando que simplesmente não poderia assinar um “acordo ruim”, o que provocou a entrada em vigor de novas tarifas americanas sobre muitos produtos canadenses.

O premiê do Canadá prometeu responder às tarifas americanas “dólar por dólar”, anunciando um pacote calculado para atingir praticamente o mesmo valor das exportações do país afetadas pelas medidas de Trump. Em agosto, Ottawa elevou para até 50% as taxas sobre centenas de produtos dos Estados Unidos, atingindo cerca de 700 itens e aproximadamente US$ 20 bilhões em mercadorias importadas.

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Ex-parceiros

A guerra tarifária entre Estados Unidos e Canadá se dá depois de mais de 20 anos de acordos amigáveis, expondo um problema que não existe em conflitos comerciais convencionais: as duas economias são profundamente interligadas.

O Canadá importa cerca de US$ 272 bilhões em mercadorias americanas por ano, enquanto os Estados Unidos são, de longe, o principal destino das exportações canadenses.

Isso torna a retaliação uma arma limitada para Ottawa. Enquanto ainda é possível atingir empresas americanas e criar pressão política, Ottawa também fica mais exposta aos efeitos da disputa.

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Por isso, a decisão de Carney tem um componente político tão importante quanto econômico. Uma pesquisa de opinião publicada pouco após o rompimento mostra que, por ora, o premiê tem o apoio dos canadenses: impressionantes 76% dos entrevistados afirmaram que o governo agiu corretamente “ao recusar os termos oferecidos e encerrar as negociações sem um acordo comercial” com os Estados Unidos. Só 13% disseram o contrário; 11% não souberam responder.