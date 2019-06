Trump e Bolsonaro trocam elogios durante encontro em Osaka

A reunião bilateral entre Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira, 28, em Osaka, no Japão, foi marcada por uma intensa troca de elogios. “Ele é um homem especial, está muito bem, muito amado pelo povo do Brasil”, declarou Trump.

Bolsonaro respondeu: “Eu sou um grande admirador há muito tempo, inclusive antes de sua eleição”.

“Eu apoio Trump, apoio os Estados Unidos, eu apoio sua reeleição”, completou o presidente brasileiro.

Durante o encontro, Donald Trump disse que visitará o Brasil, mas sem fornecer uma data definida. Os líderes ainda conversaram sobre a ideia de um acordo de livre comércio entre os países.

“Na reunião com o presidente @realDonaldTrump, retomamos assuntos tratados na visita a Washington e introduzimos a ideia de um acordo de livre comércio para fortalecer ainda mais nossa parceria econômica. Trabalhando juntos, Brasil e EUA podem ter impacto muito positivo no mundo”, disse Bolsonaro em suas redes sociais após o encontro.

O brasileiro é comparado com frequência ao presidente americano e é chamado por parte da imprensa internacional de “Trump dos trópicos”. Esta foi a segunda vez que os dois se reuniram, após o primeiro encontro em março na Casa Branca.

Jair Bolsonaro pode ser um raro aliado para Trump em uma reunião do G20 que pode ser uma das mais conturbadas em vários anos, com as disputas sobre comércio, a mudança climática e as tensões no Oriente Médio na agenda.

Como Trump, Bolsonaro é considerado um cético da mudança climática. O brasileiro também segue o modelo do presidente americano de uso intenso das redes sociais.

No G20, os dois presidentes também voltaram a tratar da crise com a Venezuela e da entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O americano mencionou a possibilidade de aumentar sanções ao governo venezuelano de Nicolás Maduro e destacou a importância do apoio brasileiro na questão.

Trump também reiterou o apoio para que o Brasil ingresse como novo membro da OCDE. Em contrapartida, o governo brasileiro concordou em abrir mão de vantagens comerciais na Organização Mundial do Comercial (OMC).

Presente na cúpula do G20, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou no Twitter uma foto ao lado do pai e de Donald Trump. Eduardo comemorou a troca de elogios entre os dois presidentes e afirmou que o “sentimento” seguirá em 2020, quando Trump tenta sua reeleição.

