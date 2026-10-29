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Trump e assessores ajudaram Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil, diz ‘NYT’

Jato em que senador brasileiro voou da Argentina para Miami teria sido providenciado por Jason Miller, conselheiro do presidente americano

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 14h44 | Atualizado em 29 out 2026, 15h20
Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos - 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assessores do governo norte-americano ajudaram o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fugir para território americano, segundo o jornal New York Times.

O jato em que Flávio voou da Argentina para Miami, com escala no Equador, teria sido providenciado por Jason Miller, conselheiro de Trump e estrategista de comunicação das campanhas do republicano. De acordo com a reportagem do NYT, o ex-deputado e irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA, estava em contato com Miller.

Segundo autoridades americanas ouvidas pelo jornal, Trump garantiu que Flávio pudesse entrar nos Estados Unidos. O político deve solicitar um green card, que concede status de residência permanente no país. Eduardo Bolsonaro obteve o documento rapidamente em julho, apesar de o processo levar anos para a maioria dos imigrantes.

A reportagem diz que o senador brasileiro “está na Flórida com um visto de imigração temporário concedido por ordem do presidente Trump e provavelmente terá sua residência permanente assegurada posteriormente.”

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Rota de fuga

Flávio atravessou a fronteira com a Argentina por terra na noite de terça-feira, 27, acompanhado da mulher e das duas filhas. Depois, embarcou em uma aeronave da empresa Baires Fly, que fez uma parada para abastecimento em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami. A companhia argentina proprietária do jatinho que levou o senador aos Estados Unidos é alvo de uma investigação sobre suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na Agência Nacional de Deficiência da Argentina (Andis).

A viagem ocorreu após o ministro do STF Alexandre de Moraes proibir o ex-candidato de deixar o Brasil e determinar a entrega de seus passaportes, no âmbito de uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro, relacionada ao advogado Willer Tomaz e esquemas de bets.

Como os passaportes não foram entregues no prazo, as autoridades brasileiras cancelaram os documentos e emitiram um alerta para impedir sua saída do país. A Polícia Federal afirmou não ter registro oficial da saída de Flávio e informou que apura as circunstâncias do descumprimento das ordens judiciais. Ressaltou, porém, que as restrições de viagem não o tornam automaticamente foragido nem autorizam, por si só, sua prisão.

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Já nos Estados Unidos, Flávio alegou perseguição política e agradeceu a Trump e ao presidente argentino, Javier Milei. Em uma carta aberta, apresentou-se inicialmente como “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, mas apagou a mensagem e a republicou com a expressão “líder do Brasil”.

+ ‘Inflamatória, infundada, golpista’: como a carta de Flávio Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional

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“Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse na primeira versão do documento. A expressão ainda seria repetida uma segunda vez.

Trump chama eleição brasileira de ‘vergonha’

Nesta quinta-feira, Trump voltou a classificar as eleições presidenciais brasileiras como uma “vergonha”, um dia depois de Flávio fugir do Brasil. O republicano, no entanto, disse que pode falar com o Lula, sem dizer quando.

“Vou falar com ele, mas acho que a eleição foi uma vergonha no Brasil”, começou Trump em sua resposta a um jornalista que havia perguntado se ele vai reconhecer Lula como presidente eleito e falar com o petista para parabenizá-lo. “Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil. Foi uma vergonha”, acrescentou o republicano, cujo governo até o momento não reconheceu oficialmente a vitória de Lula.

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O ocupante do Salão Oval disse ter sido “orientado a não tomar partido pelo presidente, o atual presidente”, em uma referência a Lula. “Foi uma vergonha. Bem, o mercado diz isso. É só olhar para o mercado. Quer dizer, o mercado deles despencou. Achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil”.

Trump já havia afirmado a jornalistas na quarta-feira que não iria “comentar” ou se “envolver”, quando perguntado sobre a carta de teor golpista publicada por Flávio. Ele classificou o pleito como “muito estranho”, sem apresentar provas ou quaisquer considerações.

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