Trump é acusado de ‘traição’ em documentos de processo de impeachment

Os responsáveis pelo processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump denunciaram nesta terça-feira, 2, a alegada convocação à insurreição por parte do republicano como “uma traição de proporções históricas”, enquanto expunham seus argumentos uma semana antes de o Senado começar a ouvir o caso.

Em relatório pré-julgamento, membros da Câmara dos Representantes apresentaram seu caso para que o Senado condenasse Trump, enfatizando que o povo americano deve ser protegido “contra um presidente que provoca violência para subverter nossa democracia”. Os chamados “gerentes de impeachment”, todos democratas, argumentaram no extenso documento de 77 páginas que Trump, falando na frente de uma multidão de apoiadores em Washington em 6 de janeiro, os levou a um “frenesi” pouco antes de marcharem. o edifício do Capitólio.

Segundo os democratas, ele foi “unicamente responsável” pela invasão e a decisão de absolvê-lo, e não desqualificá-lo para cargos públicos no futuro, pode causar graves danos à nação. De acordo com eles, o ex-mandatário faria qualquer coisa para “reafirmar seu domínio do poder” se ele tivesse permissão para se candidatar novamente.

“Em uma traição dolorosa ao seu juramento, o presidente Trump incitou uma multidão violenta a atacar o Capitólio dos Estados Unidos durante a Sessão Conjunta, impedindo assim a confirmação do Congresso de Biden como o vencedor da eleição presidencial”, afirmam representantes democratas, liderados pelo congressista Jamie Raskin, no documento.

“O fracasso na condenação encorajaria futuros líderes a tentarem reter o poder por todos os meios – e sugeriria que não há linha que um presidente não possa cruzar”, alegaram, acrescentando que o povo americano deve ser protegido “contra um presidente que provoca violência para subverter nossa democracia”.

Confrontando os argumentos dos republicanos, eles também afirmaram que a história e até mesmo a teoria constitucional conservadora apoiava o direito do Senado de julgar um ex-presidente. A equipe jurídica de Trump e muitos republicanos argumentaram que sua condição de cidadão comum agora torna tal processo inconstitucional.

“Não há ‘exceção de janeiro’ para o impeachment ou qualquer outra disposição da Constituição”, escreveram os responsáveis pelo processo. “Um presidente deve responder de forma abrangente por sua conduta no cargo, desde o primeiro dia até o último.”

Eles também rejeitaram um argumento de David Schoen, um dos advogados de Trump, de que o ex-presidente estava apenas exercendo seu direito da Primeira Emenda à liberdade de expressão. Os gerentes argumentaram que, ao contrário, ao atacar a Constituição, Trump estava de fato minando todos os direitos consagrados ali, incluindo a liberdade de expressão.

A Câmara apresentou seus argumentos duas horas antes do prazo limite do meio-dia para que Trump apresentasse sua primeira defesa formal de impeachment na terça-feira, na forma de uma resposta por escrito à acusação de “incitamento à insurreição”.

O ex-presidente provavelmente irá rejeitar a acusação bipartidária como ilegítima, mas a forma exata de sua defesa continua ainda não é conhecida, após mudanças de última hora em sua equipe jurídica. Segundo a imprensa americana, a equipe abandonou o ex-presidente após não concordar com a insistência do republicano em argumentar que houve fraude nas eleições de novembro.

É cada vez mais provável que Trump se livre da condenação devido ao apoio do seu partido no Senado. Todos exceto cinco senadores republicanos já apoiaram uma tentativa de indeferir o caso por motivos constitucionais, o que torna praticamente impossível alcançar os dois terços necessários para condenar o ex-presidente.

Segundo o jornal americano The New York Times, há cerca de 12 republicanos que podem ser favoráveis à condenação. Na Câmara, 10 membros do Partido Republicano votaram junto aos democratas.

Fora isso, o futuro judicial do ex-presidente continua complicado, com vários processos civis e criminais contra ele iniciados em todo o país. Mas a Suprema Corte iluminou seu horizonte nesta segunda-feira: encerrou as investigações relacionadas às receitas de origem estrangeira de seus grandes hotéis.