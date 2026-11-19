Trump é acusado de cochilar durante discurso de Xi Jinping em cúpula na China
Presidente americano foi flagrado de olhos fechados por cerca de dez segundos durante fala do líder chinês
Donald Trump voltou a ser alvo de acusações de ter cochilado durante um evento público. Desta vez, o presidente dos Estados Unidos foi flagrado aparentemente de olhos fechados enquanto o líder chinês, Xi Jinping, discursava na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada na China, nesta quinta-feira, 19.
Nas imagens da transmissão, Trump permanece com os olhos fechados por cerca de dez segundos, enquanto mantém as mãos entrelaçadas à frente do corpo e inclina a cabeça para baixo. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde críticos do republicano afirmaram que ele havia adormecido durante a fala do presidente chinês.
Entre os que ironizaram o episódio estão a organização Republicans Against Trump, o gabinete de imprensa do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o advogado conservador George Conway, conhecido por suas críticas ao presidente.
A Casa Branca, por sua vez, negou que Trump estivesse dormindo. Em resposta a uma reportagem da revista Newsweek sobre o episódio, o diretor de comunicação da Presidência americana, Steven Cheung, afirmou que o republicano apenas consultava documentos diante dele.
“Notícia falsa! O presidente Trump estava olhando para documentos à sua frente enquanto o orador fazia suas observações. É possível ver claramente seus olhos se movendo de um lado para o outro”, escreveu Cheung na rede social X. Em seguida, acusou os veículos de imprensa de mentir e afirmou que esse comportamento explica por que a população despreza a mídia.
Acusações recorrentes
Não é a primeira vez que Trump é acusado de cochilar em compromissos oficiais. Ao longo de seu mandato, o presidente já foi alvo de comentários semelhantes após aparições em entrevistas coletivas no Salão Oval, reuniões ministeriais e até eventos esportivos.
Em diferentes ocasiões, imagens do republicano de olhos fechados durante falas de outras autoridades circularam nas redes sociais. Aliados e integrantes do governo, porém, costumam atribuir os flagrantes a piscadas ou momentos de concentração. A Casa Branca sustenta que Trump não dorme durante reuniões.
Em junho deste ano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou a parlamentares que nunca havia visto o presidente adormecer durante um compromisso. “Pelo contrário, o sujeito não dorme, o que é um grande problema, porque me liga às duas da manhã”, disse.
O vice-presidente JD Vance também saiu em defesa do republicano no ano passado. Em entrevista à emissora Fox News, afirmou que Trump raramente dorme, mesmo durante viagens longas. “Se fazemos uma viagem de 20 horas para algum lugar, ele não dorme durante todo o trajeto. E, claro, se ele não está dormindo, se está trabalhando, espera que todos os outros também estejam trabalhando”, declarou.
Trump tomou posse em janeiro de 2025 como o presidente mais velho a assumir o cargo na história dos Estados Unidos. Desde então, costuma rebater questionamentos sobre sua idade e condição física, destacando os resultados que considera positivos em testes cognitivos e afirmando ter disposição de sobra para exercer a Presidência.