Donald Trump voltou a ser alvo de acusações de ter cochilado durante um evento público. Desta vez, o presidente dos Estados Unidos foi flagrado aparentemente de olhos fechados enquanto o líder chinês, Xi Jinping, discursava na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada na China, nesta quinta-feira, 19.

Nas imagens da transmissão, Trump permanece com os olhos fechados por cerca de dez segundos, enquanto mantém as mãos entrelaçadas à frente do corpo e inclina a cabeça para baixo. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde críticos do republicano afirmaram que ele havia adormecido durante a fala do presidente chinês.

Entre os que ironizaram o episódio estão a organização Republicans Against Trump, o gabinete de imprensa do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o advogado conservador George Conway, conhecido por suas críticas ao presidente.

A Casa Branca, por sua vez, negou que Trump estivesse dormindo. Em resposta a uma reportagem da revista Newsweek sobre o episódio, o diretor de comunicação da Presidência americana, Steven Cheung, afirmou que o republicano apenas consultava documentos diante dele.

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“Notícia falsa! O presidente Trump estava olhando para documentos à sua frente enquanto o orador fazia suas observações. É possível ver claramente seus olhos se movendo de um lado para o outro”, escreveu Cheung na rede social X. Em seguida, acusou os veículos de imprensa de mentir e afirmou que esse comportamento explica por que a população despreza a mídia.

Acusações recorrentes

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Não é a primeira vez que Trump é acusado de cochilar em compromissos oficiais. Ao longo de seu mandato, o presidente já foi alvo de comentários semelhantes após aparições em entrevistas coletivas no Salão Oval, reuniões ministeriais e até eventos esportivos.

Em diferentes ocasiões, imagens do republicano de olhos fechados durante falas de outras autoridades circularam nas redes sociais. Aliados e integrantes do governo, porém, costumam atribuir os flagrantes a piscadas ou momentos de concentração. A Casa Branca sustenta que Trump não dorme durante reuniões.

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Em junho deste ano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou a parlamentares que nunca havia visto o presidente adormecer durante um compromisso. “Pelo contrário, o sujeito não dorme, o que é um grande problema, porque me liga às duas da manhã”, disse.

O vice-presidente JD Vance também saiu em defesa do republicano no ano passado. Em entrevista à emissora Fox News, afirmou que Trump raramente dorme, mesmo durante viagens longas. “Se fazemos uma viagem de 20 horas para algum lugar, ele não dorme durante todo o trajeto. E, claro, se ele não está dormindo, se está trabalhando, espera que todos os outros também estejam trabalhando”, declarou.

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Trump tomou posse em janeiro de 2025 como o presidente mais velho a assumir o cargo na história dos Estados Unidos. Desde então, costuma rebater questionamentos sobre sua idade e condição física, destacando os resultados que considera positivos em testes cognitivos e afirmando ter disposição de sobra para exercer a Presidência.