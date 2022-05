Juiz suspende sentença contra Trump, mas cobra multa de US$ 110 mil

Um juiz de Nova York suspendeu nesta quarta-feira, 11, a sentença de desacato civil contra o ex-presidente americano Donald Trump desde que o republicano pague uma multa de 110.000 dólares.

Trump foi sentenciado por desacato civil depois que deixou de apresentar demonstrações financeiras. O escritório do procurador-geral está investigando documentos que a Trump Organization forneceu a credores e seguradoras.

O juiz Arthur Engoron estabeleceu outras condições que precisam ser atendidas até 20 de maio. Caso contrário, a decisão de desacato será restaurada, possivelmente de forma retroativa. Trump precisará dar declarações juramentadas descrevendo a política de retenção e destruição de documentos da sua empresa Trump Organization.

O juiz também concordou em permitir que Trump coloque a multa em uma conta de caução até que o recurso do ex-presidente contra a decisão de desacato seja concluído. Ele tomou a decisão depois que seus advogados apresentaram declarações juramentadas adicionais sobre os esforços do republicano para cumprir a intimação do escritório do procurador-geral de Nova York.

Andrew Amer, advogado do estado, chamou a atenção sobre a questão dos post-its, que eram usados por Trump para se comunicar com a equipe. Ele argumentou que os post-its devem ser incluídos no processo. Alina Habba, advogada de Trump, disse que foi informada pelo conselho geral da Trump Organization que todos os post-its já foram apresentados ao gabinete do procurador-geral.

O juiz disse que também queria que os advogados de Trump aumentassem os esforços para entrar em contato com ex-assistentes executivos do ex-presidente. Na semana passada, Trump afirmou que não tinha mais o telefone celular corporativo.

