O ex-presidente americano e atual candidato republicano na disputa à Casa Branca, Donald Trump, afirmou na segunda-feira 23 que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quer que os democratas vençam a eleição dos Estados Unidos deste ano.

A declaração vai contra a linha adotada por alguns dos aliados de Trump, que afirmam que Kiev vê com bons olhos a volta do magnata à Presidência e que apenas ele teria a expertise para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar a guerra que segue desde 2022.

+ Zelensky diz que guerra na Ucrânia está ‘mais perto do fim’ do que muitos pensam

“Acho que Zelensky é o maior vendedor da história. Toda vez que vem ao nosso país, ele vai embora com 60 bilhões de dólares”, disse Trump em evento de campanha na Pensilvânia. “Ele quer muito que eles (os democratas) vençam essa eleição, mas eu faria diferente. Eu trabalharei pela paz”.

Continua após a publicidade

Em nota, a campanha de Kamala Harris, candidata democrata à Casa Branca, destacou que, sem o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, Putin “estará sentado em Kiev com os olhos no resto da Europa e de nossos aliados da Otan”, citando a principal aliança militar ocidental.

“Perto do fim”

guerra está “mais perto do fim” do que muitos pensam e pediu que aliados ocidentais “fortaleçam” o Exército ucraniano. Em viagem nos Estados Unidos por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, Zelensky afirmou na segunda-feira que ado que muitos pensam e pediu que aliados ocidentais “fortaleçam” o Exército ucraniano.

“Acho que estamos mais perto da paz do que pensamos. Só temos que ser muito fortes, muito fortes”, disse ele em entrevista à emissora americana ABC News.

Durante a entrevista, Zelensky afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está “com medo” da incursão ucraniana na região de Kursk, que forçou mais de 131 mil civis a deixarem suas casas nas áreas de maior risco, de acordo com o KremlinApós uma reunião com membros do Congresso dos Estados Unidos, o presidente ucraniano também disse que “uma ação decisiva agora poderia apressar o fim justo da agressão russa contra a Ucrânia no ano que vem”.