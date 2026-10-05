Trump diz que vantagem de Flávio foi ‘impressionante’, mas vê segundo turno acirrado no Brasil 

“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA!”, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.

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Curiosamente, o post foi editado: antes referia-se erroneamente a eleições na Índia, que não teve pleito nenhum no domingo.

Em paralelo, também nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que “todos esperavam” um segundo turno nas eleições presidenciais do Brasil e disse que acompanhará o desenrolar da disputa entre Flávio e Lula.

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“Foi para o 2º turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam”, afirmou Rubio em entrevista a jornalistas antes de embarcar para a Islândia, sem citar nenhum dos dois candidatos.

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Rubio evitou, porém, endossar publicamente Flávio Bolsonaro, apesar de manter proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ser um dos integrantes do governo do presidente Donald Trump mais críticos ao governo Lula. A cautela repete a postura adotada pelo próprio presidente americano nos dias que antecederam a eleição. Trump afirmou que acompanhava o pleito brasileiro “muito de perto”, mas também não declarou apoio formal ao candidato do PL.