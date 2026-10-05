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Trump diz que vantagem de Flávio foi ‘impressionante’, mas vê segundo turno acirrado no Brasil 

Em paralelo, Marco Rubio afirmou que 'todos esperavam' que pleito não seria decidido no primeiro turno

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h06 | Atualizado em 6 out 2026, 09h09
Donald Trump, de perfil, com cabelo loiro e pele rosada, usando terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul de bolinhas. Um broche da bandeira dos EUA está na lapela do terno. Ele tem a boca ligeiramente aberta, como se estivesse falando, e a expressão séria. Ao fundo, desfocado, há uma pessoa sentada e um detalhe vermelho
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (KENT NISHIMURA/AFP)
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Trump diz que vantagem de Flávio foi ‘impressionante’, mas vê segundo turno acirrado no Brasil  Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a vantagem do senador Flávio Bolsonaro sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno da eleição brasileira foi “muito apertada, mas impressionante”.

A jornalistas, na Casa Branca, Trump classificou o feito de Flávio como “uma grande vitória”. Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula no primeiro turno, realizado no domingo, 4.

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+ ‘Todos esperavam’ segundo turno no Brasil, diz secretário de Estado de Trump

Mais cedo, o mandatário americano já havia usado as redes sociais para elogiar o Brasil pela rapidez na contagem dos votos. Trump, que vem questionando a integridade do sistema eleitoral americano desde que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, usou o exemplo brasileiro para dizer que a votação nos Estados Unidos é “corrupta”.

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“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA!”, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.

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Curiosamente, o post foi editado: antes referia-se erroneamente a eleições na Índia, que não teve pleito nenhum no domingo.

Em paralelo, também nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que “todos esperavam” um segundo turno nas eleições presidenciais do Brasil e disse que acompanhará o desenrolar da disputa entre Flávio e Lula.

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“Foi para o 2º turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam”, afirmou Rubio em entrevista a jornalistas antes de embarcar para a Islândia, sem citar nenhum dos dois candidatos.

+ Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar rapidez na apuração da eleição

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Rubio evitou, porém, endossar publicamente Flávio Bolsonaro, apesar de manter proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ser um dos integrantes do governo do presidente Donald Trump mais críticos ao governo Lula. A cautela repete a postura adotada pelo próprio presidente americano nos dias que antecederam a eleição. Trump afirmou que acompanhava o pleito brasileiro “muito de perto”, mas também não declarou apoio formal ao candidato do PL.

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