Trump diz que vai remover Sudão da lista de países que apoiam terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira 19 que vai retirar o Sudão da lista de países apoiadores de terrorismo como resultado de uma acordo no qual o governo sudanês se compromete a indenizar as famílias de vítimas de atentados da Al Qaeda em 1998.

“Excelentes notícias! O novo governo do Sudão, que está fazendo um grande progresso, concordou em pagar 335 milhões de dólares às vítimas americanas do terrorismo e suas famílias. Uma vez pago, vou eliminar o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo”, tuitou o presidente, sem dar mais detalhes.

Os Estados Unidos têm buscado indenizações para famílias das vítimas dos ataques da Al Qaeda em 1998 contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, que deixaram mais de 200 mortos. O Sudão integra desde 1993 a lista de países classificados por Washington como patrocinadores do terrorismo, juntamente com Irã, Coreia do Norte e Síria.

Em 2019, manifestações populares conseguiram retirar o ditador Omar Bashir do controle do país. Em seguida, um governo de transição foi instaurado.

Para o primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, o acordo com os Estados Unidos e o anúncio de Trump é “o apoio mais forte à transição do Sudão para a democracia e ao povo sudanês”.

Thank you so much, President Trump! We very much look forward to your official notification to Congress rescinding the designation of Sudan as a state-sponsor of terrorism, which has cost Sudan too much. https://t.co/GeScTPfb0k

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 19, 2020