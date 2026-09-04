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Trump diz que vai exigir reembolso de países europeus pela ajuda militar concedida à Ucrânia

EUA destinaram US$ 135 bi a Kiev, quase tudo no governo Biden. Europa já ultrapassou esse total, mas Exército ucraniano depende de armas americanas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h04
REENCONTRO - Trump e Zelensky em Ancara: promessas no horizonte
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontram às margens de cúpula da Otan em Ancara, Turquia. - (Saul Loeb/AFP)
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Trump diz que vai exigir reembolso de países europeus pela ajuda militar concedida à Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

O presidente americano, Donald Trump, afirmou na quinta-feira 3 que vai demandar um reembolso dos países europeus pela ajuda concedida pelos Estados Unidos à Ucrânia durante o governo de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump exige que os aliados europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assumam a responsabilidade por sua própria defesa, incluindo a maioria do custo do apoio ao país de Volodymyr Zelensky para enfrentar a Rússia na guerra, que começou há mais de quatro anos.

“Centenas de bilhões de dólares foram dados à Ucrânia e à Otan, de graça, que a Europa teria pago se tivesse sido solicitada, mas nós vamos pedir esse dinheiro, ainda que com algum atraso!”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social, na quinta-feira.

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O presidente americano não especificou quais países considera que devem pagar. Em sua mensagem, Trump também rejeitou as informações de que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão ficando sem munições em sua guerra contra o Irã.

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“Temos quantidades praticamente ilimitadas de munição de calibre médio e alto”, escreveu, acrescentando que os projéteis estão sendo produzidos a “níveis nunca vistos antes”.

Trump disse que Washington está reforçando os estoques e se preparando para contingências. O país suspendeu temporariamente as vendas de armas ao exterior.

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“Estamos ficando com (munições) para nós mesmos, os Estados Unidos, em vez de vendê-las a outros, mas as vendas para os aliados em breve voltarão”, acrescentou.

Ajuda à Ucrânia

Dados do Ukraine Support Trackerm, do Instituto de Kiel, mostram que a Europa, coletivamente, já ultrapassou os Estados Unidos em termos de ajuda total acumulada destinada à Ucrânia, respondendo por mais de US$ 235 bilhões (R$ 1,2 trilhões) em apoio militar, financeiro e humanitário. Washington, por sua vez, destinou aproximadamente US$ 135 bilhões (R$ 691 bilhões) à resistência ucraniana, sendo que a grande maioria dos recursos foi comprometida entre 2022 e 2024 (ainda no governo Biden).

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No mandato de Trump, novos pacotes de financiamento federal e de ajuda militar provenientes dos Estados Unidos foram efetivamente suspensos, enquanto as nações do velho continente e instituições da União Europeia intensificaram suas contribuições, lançando mecanismos importantes, como o programa de empréstimo de apoio à Ucrânia — que envolve bilhões de euros — para suprir necessidades de defesa e orçamentárias.

Apesar disso, as Forças Armadas ucranianas continuam fortemente dependentes de sistemas de armas americanos de ponta, em especial mísseis de defesa Patriot, bem como de capacidades de inteligência e componentes (como munições de precisão) que os estoques e as indústrias europeias ainda têm dificuldade em substituir totalmente de forma independente.

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