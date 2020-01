Trump diz que tropas não vão deixar Iraque até país pagar por base

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo 5 que suas tropas não vão deixar o Iraque até que Bagdá pague pelo custo da base militar construída pelos americanos no país. A declaração veio depois de o Parlamento iraquiano aprovar uma resolução pela saída das tropas dos EUA do país. O desgaste entre as duas nações aumentou depois de Washington ter matado o general iraniano Qassem Soleimani em um bombardeio em Bagdá que não teve o aval do governo local.

“Nós não vamos sair até que eles nos paguem”, afirmou Trump a repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, segundo reportou a rede CNN. “Nós temos uma base extraordinariamente cara lá. Nos custou bilhões de dólares, bem antes do meu mandato.” O presidente americano ainda ameaçou o Iraque com sanções caso o país expulse os soldados americanos.

Ao todo, 5.200 militares americanos estão no país, onde participavam de combate contra o avanço do grupo Estado Islâmico e de treinamento das forças de segurança iraquianas.

A resolução aprovada pelo Parlamento também pede ao governo para cancelar o pedido de assistência da coalizão internacional para combater o grupo terrorista porque considera que as operações militares contra os extremistas no país já terminaram.

Coalização afirma ter encerrado apoio ao Iraque

Também no domingo, a coalizão internacional liderada pelos EUA anunciou a suspensão das atividades de apoio e treinamento das tropas do Iraque para se concentrar na proteção das bases onde suas forças estão posicionadas no país árabe.