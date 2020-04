Trump diz que tem ‘autoridade total’ para acabar com isolamento

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer na noite desta segunda-feira 13 que partirá dele a determinação de reabrir a economia do país, após semanas de isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. “Quando alguém é presidente dos Estados Unidos, a autoridade é total”, afirmou.

De acordo com o republicano, a Casa Branca está finalizando um plano de reabertura gradual. Segundo a imprensa americana, a previsão é que as medidas de restrição sejam aliviadas a partir de maio.

As declarações de Trump fazem parte do seu mais recente embate com os governadores do país. Desde o início da pandemia nos Estados Unidos, o republicano trava uma batalha para centralizar o poder e as decisões na Casa Branca.

Na etapa mais recente do conflito, dez governadores das costas leste e oeste do país se reuniram em dois grupos para traçar uma estratégia em busca da retomada das atividades em seus estados. A ação irritou Trump.

Pelo Twitter na segunda-feira, o presidente já havia dito que ele é quem vai decidir como e quando flexibilizar as medidas de isolamento social do país atingido por coronavírus. De acordo com a Constituição americana, contudo, a saúde pública e a segurança estão majoritariamente sob domínio das autoridades estaduais e locais.

Apesar de Trump ter emitido recomendações de distanciamento social, foram os governadores e líderes locais que instituíram restrições obrigatórias, como o fechamento do comércio não essencial. O presidente relutou a acatar o isolamento como medida obrigatória para impedir o avanço da contaminação.

Os Estados Unidos têm atualmente 582.500 casos confirmados da Covid-19 e 23.649 mortes confirmadas – é a nação com maior número de óbitos e casos no mundo.