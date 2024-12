Trump diz que seu secretário pesquisará relações não comprovadas entre vacinas e autismo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Robert F. Kennedy Jr., seu indicado para assumir o posto de secretário de Saúde, irá conduzir uma investigação sobre uma suposta ligação entre vacinas e autismo, mesmo que essa conexão já tenha sido amplamente refutada pela comunidade científica.

“Algo está errado quando você olha para o aumento de doenças e enfermidades em nosso país”, disse Trump em entrevista à emissora americana NBC, ao ser questionado sobre a postura de Kennedy em relação à eliminação de algumas vacinas. Kennedy já declarou acreditar que vacinas infantis causam autismo anteriormente.

Os números apontam para um crescimento nos diagnósticos: dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que uma em cada 36 crianças nos EUA foi diagnosticada com autismo em 2020, contra uma em cada 150 em 2000. No entanto, especialistas atribuem essa alta principalmente a avanços nos métodos de triagem e ao reconhecimento mais amplo da condição, além de fatores genéticos e ambientais, como circunstâncias na gestação e no parto.

Trump ressaltou que, embora Kennedy tenha opiniões controversas, ele não planeja “reinventar o sistema” de saúde dos EUA. “RFK Jr. pode enlouquecer em algumas áreas, mas isso não significa mudanças radicais no sistema”, comentou.

A teoria da ligação entre vacinas e autismo foi inicialmente popularizada em 1998, por meio de um estudo publicado na The Lancet. A pesquisa foi posteriormente desmentida, levando à sua retratação e à cassação da licença médica do autor, Andrew Wakefield, por má conduta ética e científica. Desde então, organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) reafirmaram que não há nenhuma relação entre vacinas e autismo.

Kennedy tem sido um dos teóricos da conspiração antivacina mais proeminentes há anos e conhecidamente espalhou falsas teorias da conspiração sobre a segurança e eficácia das vacinas.

Ele lançou sua própria candidatura presidencial no ano passado — primeiro como um desafiante democrata ao presidente Joe Biden, depois como um independente — focado principalmente em reverter “a epidemia de doenças crônicas”. Ele propôs inúmeras políticas destinadas a revisar a segurança alimentar e as diretrizes ambientais, promover medicamentos holísticos e reestruturar o financiamento público para pesquisa de vacinas.

Em uma entrevista com a NPR News após a eleição, Kennedy expôs suas áreas de foco na administração de Trump.

“O presidente Trump me deu três instruções”, disse Kennedy. “Ele quer a corrupção e os conflitos fora das agências reguladoras. Ele quer retornar as agências ao padrão ouro, empiricamente baseado, com base em evidências, ciência e medicina pelas quais elas já foram famosas. E ele quer acabar com a epidemia de doenças crônicas com impactos mensuráveis ​​em uma diminuição de doenças crônicas dentro de dois anos.”

