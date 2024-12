Trump diz que Rússia perdeu ‘interesse’ em proteger Assad por causa da Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nas redes sociais o anúncio de rebeldes sírios de que o ditador Bashar al-Assad deixou a capital, Damasco, neste domingo, em mais uma etapa do avanço do grupo pelo país. “Assad se foi. Ele fugiu de seu país. Seu protetor, a Rússia, a Rússia, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, não estava mais interessada em protegê-lo. Não havia razão para a Rússia estar lá, para começo de conversa”, afirmou Trump em sua rede social, a Truth Social.

“Eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia, onde cerca de 600.000 soldados russos estão feridos ou mortos, em uma guerra que nunca deveria ter começado e que pode continuar para sempre”, seguiu o republicano. “A Rússia e o Irã estão enfraquecidos no momento, um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, o outro por causa de Israel e seu sucesso militar. Da mesma forma, Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e parar a loucura. Eles ridiculamente perderam 400.000 soldados e muitos mais civis.”

Trump continuou, defendendo o fim da guerra na Ucrânia: “Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar. Muitas vidas estão sendo desperdiçadas desnecessariamente, muitas famílias destruídas e, se continuar assim, pode se transformar em algo muito maior e muito pior. Conheço bem o Vladimir. Esta é a hora dele agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!”.

No sábado, Trump usou o levante na Síria para criticar o ex-presidente americano Barack Obama, afirmando que o democrata, quando estava no poder, “se recusou a cumprir seu compromisso e o inferno começou, com a participação da Rússia”. Em outro trecho de um post nas redes sociais, Trump afirmou que “nunca houve muitos benefícios na Síria para a Rússia, além de fazer Obama parecer ‘realmente estúpido”.

Publicidade