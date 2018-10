Trump diz que rei saudita não sabe o que aconteceu com Jamal Khashoggi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) ter conversado com o rei Salman, da Arábia Saudita, sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Segundo o americano, o monarca não sabe o que aconteceu com o colunista do jornal The Washington Post.

Trump também afirmou que decidiu enviar o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, para se encontrar com o rei pessoalmente e discutir a questão mais a fundo.

“Acabo de conversar com o rei da Arábia Saudita, que nega qualquer conhecimento sobre o que pode ter acontecido (a Khashoggi). Disse que estão trabalhando estreitamente com a Turquia para encontrar uma resposta”, afirmou Trump no Twitter.

O presidente americano disse que Pompeo viajará “imediatamente” à Arábia Saudita, mas não informou a data exata do encontro com o rei Salman bin Abdulaziz.

Crítico do governo saudita, Khashoggi está desaparecido desde o último dia 2. Existem suspeitas de que o jornalista teria sido assassinado, a mando de Riad, no consulado da Arábia Saudita na cidade turca de Istambul.

Ele visitou o consulado para obter documentos para se casar. Sua noiva diz que ele nunca deixou o prédio, mas as autoridades sauditas garantem que o jornalista saiu vivo do local.

Buscas e investigações

A Turquia deve realizar na tarde desta segunda-feira uma revista no consulado como parte da investigação.

As buscas no edifício serão feitas de forma “conjunta” com uma delegação saudita, segundo a agência de notícias Anadolu. A decisão foi tomada depois que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o rei saudita conversaram por telefone ontem à noite.

A Arábia Saudita tem negado veementemente ter matado Khashoggi, um crítico das políticas do reino, e o Ministério do Interior saudita descreveu as acusações como “mentiras”.

Contudo, autoridade turcas afirmaram à diversos meios de comunicação possuírem gravações e outras provas de que o jornalista teria sido assassinado no consulado a mando de Riad.

As fontes afirmaram ainda que Khashoggi teve seu corpo desmembrado por uma equipe de 15 agentes do governo saudita, enviada a Istambul especialmente para matar o jornalista.

Apesar de Trump ter dito que está preocupado com o paradeiro de Khashoggi, ele se mostrou reticente a sancionar a Arábia Saudita pelo seu desaparecimento e afirmou que “não seria aceitável” suspender a venda de armas ao país, aliado próximo de Washington.

Por sua vez, líderes mundiais, como o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente da França, Emmanuel Macron, entre outros, pediram que o desaparecimento seja esclarecido.

(Com EFE, AFP, Reuters e Estadão Conteúdo)