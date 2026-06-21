Trump diz que primeiro-ministro do Reino Unido vai renunciar: ‘Fracassou feio’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 20, em sua plataforma Truth Social, que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, vai renunciar ao cargo. Com a popularidade em baixa, e a vitória do rival Andy Burnham nas eleições parlamentares, Starmer perdeu força no Partido Trabalhista.

Trump afirmou que o premiê britânico “fracassou” duas áreas específicas: imigração e política energética. “Keir Starmer vai renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fracassou feio em dois assuntos muito importantes: IMIGRAÇÃO E ENERGIA (ABRAM O PETRÓLEO DO MAR DO NORTE!). Desejo boa sorte a ele!”, escreveu o presidente americano na rede social.

A declaração foi feita sem que haja, até o momento, qualquer anúncio oficial de renúncia por parte de Starmer. Integrantes do governo do Reino Unido não comentaram imediatamente a manifestação de Trump. Rumores sobre a saída do premiê também circularam na imprensa britânica.

A menção ao Mar do Norte reflete a posição do presidente americano favorável à ampliação da exploração de combustíveis fósseis. O republicano tem criticado com frequência governos que restringem projetos de petróleo e gás em nome de metas climáticas. O Reino Unido proibiu, no ano passado, a concessão de novas licenças de exploração, o que significa que as empresas já não podem obter autorização para procurar reservas de petróleo e gás.

Continua após a publicidade

O comentário também expõe a divergência de Trump em torno das políticas migratórias adotadas pelo governo britânico, consideradas excessivamente permissivas pelo presidente americano.

As relações entre Trump e Starmer estão tensas desde que o Reino Unido inicialmente recusou o pedido do presidente americano para usar bases militares britânicas em operações contra o Irã.