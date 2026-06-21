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Mundo

Trump diz que primeiro-ministro do Reino Unido vai renunciar: ‘Fracassou feio’

Presidente americano usou as redes sociais para criticar Keir Starmer por políticas de imigração e energética

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 16h27 | Atualizado em 21 jun 2026, 16h34
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebe o presidente dos EUA, Donald Trump, em Chequers, a casa de campo do premiê, em Aylesbury, Inglaterra. 18/09/2025
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebe o presidente dos EUA, Donald Trump, em Chequers, a casa de campo do premiê, em Aylesbury, Inglaterra. 18/09/2025 (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Trump diz que primeiro-ministro do Reino Unido vai renunciar: ‘Fracassou feio’ Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 20, em sua plataforma Truth Social, que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, vai renunciar ao cargo. Com a popularidade em baixa, e vitória do rival Andy Burnham nas eleições parlamentares, Starmer perdeu força no Partido Trabalhista.

Trump afirmou que o premiê britânico “fracassou” duas áreas específicas: imigração e política energética. “Keir Starmer vai renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fracassou feio em dois assuntos muito importantes: IMIGRAÇÃO E ENERGIA (ABRAM O PETRÓLEO DO MAR DO NORTE!). Desejo boa sorte a ele!”, escreveu o presidente americano na rede social.

A declaração foi feita sem que haja, até o momento, qualquer anúncio oficial de renúncia por parte de Starmer. Integrantes do governo do Reino Unido não comentaram imediatamente a manifestação de Trump. Rumores sobre a saída do premiê também circularam na imprensa britânica.

A menção ao Mar do Norte reflete a posição do presidente americano favorável à ampliação da exploração de combustíveis fósseis. O republicano tem criticado com frequência governos que restringem projetos de petróleo e gás em nome de metas climáticas. O Reino Unido proibiu, no ano passado, a concessão de novas licenças de exploração, o que significa que as empresas já não podem obter autorização para procurar reservas de petróleo e gás.

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O comentário também expõe a divergência de Trump em torno das políticas migratórias adotadas pelo governo britânico, consideradas excessivamente permissivas pelo presidente americano.

As relações entre Trump e Starmer estão tensas desde que o Reino Unido inicialmente recusou o pedido do presidente americano para usar bases militares britânicas em operações contra o Irã.

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Donald Trump
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Reino Unido
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