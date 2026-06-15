🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Mundo

Trump diz que Ormuz será livre de pedágio; Irã afirma que acordo prevê taxas

Enquanto presidente americano promete travessia gratuita pelo estreito, Teerã diz que cobrará por serviços marítimos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 18h07 | Atualizado em 15 jun 2026, 19h16
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump (Shawn Thew/EPA/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump diz que Ormuz será livre de pedágio; Irã afirma que acordo prevê taxas Priorize VEJA no Google

O acordo anunciado entre Estados Unidos e Irã para restabelecer a navegação no Estreito de Ormuz já começou cercado de versões conflitantes. Nesta segunda-feira, 15, o presidente Donald Trump afirmou que todos os navios poderão cruzar a principal rota petrolífera do mundo sem pagar pedágio. Horas antes, porém, o governo iraniano havia declarado que pretende cobrar taxas relacionadas a serviços prestados às embarcações que utilizarem a via.

Além da disputa sobre os termos do entendimento, autoridades americanas apresentaram cronogramas distintos para a normalização do tráfego marítimo. O memorando, assinado eletronicamente no domingo, deve ser formalizado na sexta-feira, 19, em Genebra.

Durante participação na cúpula do G7, após encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, Donald Trump afirmou que a travessia ocorrerá sem qualquer tipo de pedágio. “Tivemos uma pequena discussão sobre isso. É toll-free“, disse o republicano, usando a expressão em inglês para indicar passagem livre de tarifas.

Segundo Trump, navios já estão transitando por corredores estabelecidos na região e a reabertura completa da hidrovia depende apenas da remoção das minas instaladas pelo Irã durante o conflito recente. “Há uma caça às minas em andamento”, afirmou. “Até sexta-feira, estará completamente aberto.”

Siga
Continua após a publicidade

A declaração, porém, contrasta com a posição apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Em entrevista à agência semioficial Tasnim, o porta-voz da chancelaria, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã não pretende impor pedágios pelo simples trânsito das embarcações, mas que haverá cobrança por serviços oferecidos aos navios que cruzarem a região.

Continua após a publicidade

“Sempre afirmamos que não pretendemos cobrar pedágios de trânsito”, declarou Baghaei. “Mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguro de navios e outros serviços necessários”, completou o diplomata iraniano. 

Segundo Baghaei, os serviços seriam prestados conjuntamente pelo Irã e por Omã, país que divide com Teerã a soberania sobre o estreito. O porta-voz acrescentou que o governo iraniano mantém uma “profunda desconfiança” em relação aos Estados Unidos, apesar do entendimento alcançado.

Continua após a publicidade

A agência iraniana Fars afirmou que a cláusula sobre taxas marítimas foi incluída nos momentos finais das negociações. Segundo uma fonte não identificada citada pela publicação, o texto do memorando foi alterado para destacar explicitamente a soberania iraniano-omanense sobre Ormuz.

Acordo ainda é preliminar

Continua após a publicidade

Segundo autoridades americanas, Trump, o vice-presidente J. D. Vance e o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, assinaram eletronicamente o memorando no domingo. O documento, porém, marca apenas o início de um processo de negociação mais amplo.

Pelos próximos 60 dias, Washington e Teerã tentarão transformar o entendimento em um acordo definitivo, com discussões que incluem o programa nuclear iraniano. As negociações técnicas começam ainda nesta semana, sob coordenação de Vance, irá epresentar os Estados Unidos na cerimônia formal em Genebra. Trump disse que não pretende comparecer ao evento.

Continua após a publicidade

Cronograma contraditório

Nem mesmo dentro do governo americano há consenso sobre quando o tráfego será totalmente normalizado.

Enquanto Trump afirmou que Ormuz estará completamente aberto até sexta-feira, autoridades da Casa Branca apresentaram estimativas mais cautelosas.

Segundo um alto funcionário ouvido pela imprensa americana, o fluxo de navios deve voltar aos níveis anteriores à guerra “ao longo das próximas duas semanas”, embora já tenha ocorrido um “aumento substancial” da circulação.

Outra frente de incerteza envolve os benefícios econômicos prometidos ao Irã. Segundo autoridades americanas, nenhuma parcela dos ativos iranianos congelados foi liberada até o momento.

Washington admite discutir eventual alívio de sanções e até a criação de um fundo de reconstrução de até 300 bilhões de dólares para o país devastado pelo conflito, mas insiste que qualquer liberação dependerá do cumprimento dos compromissos assumidos por Teerã.

Trump também buscou diferenciar o entendimento atual do acordo nuclear firmado durante o governo Barack Obama, abandonado por ele em 2018. “É um documento muito poderoso, não como o documento de Obama, que era terrível”, afirmou.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Estreito de Ormuz
Governo do Irã
Oriente Médio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).