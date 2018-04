Trump diz que não haverá acordo para acolher jovens migrantes

O presidente Donald Trump disse neste domingo em seu perfil do Twitter que não haverá um acordo sobre a legalização do status de imigrantes jovens conhecidos como ‘dreamers’ (sonhadores)”. Ele disse ainda que a fronteira Estados Unidos-México está se tornando mais perigosa.

Depois de publicar uma mensagem de “Feliz Páscoa” na plataforma de mídia social, Trump seguiu com: “Agentes da Patrulha de Fronteira não têm permissão para fazer o trabalho corretamente na fronteira por causa de leis (Democratas) liberais ridículas como a Catch & Release (pegar e largar). Ficando mais perigosas. ‘Caravanas’ estão chegando. Republicanos devem ir para a Opção Nuclear para aprovar leis duras agora. Acordo Daca não mais.”

Ele também ameaçou acabar com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que atualmente está sendo renegociado com o México e o Canadá.

O Daca (Ação Diferida para os Chegados na Infância) é o programa criado em 2012 pelo ex-presidente democrata Barack Obama que Trump tentou rescindir recentemente. Projetado para indivíduos trazidos para os Estados Unidos como filhos por pais que eram imigrantes sem documentos, o programa protegeu os indivíduos da deportação e deu-lhes autorizações de trabalho.

Trump passa o feriado de Páscoa em Palm Beach, Flórida, em seu resort Mar-a-Lago. Ele disse aos repórteres a caminho da missa de Páscoa que “o México precisa nos ajudar na fronteira”.

Trump disse estar aberto a negociar um acordo com os democratas do Congresso que querem proteger o programa em troca de financiamento para construir um muro de fronteira entre os EUA e o México, uma promessa frequente de campanha. Ele insistiu durante a campanha presidencial que o México pagaria pelo muro.

Embora Trump tenha ameaçado um veto no mês passado de uma conta de despesas coletivas porque não tratou do destino dos “sonhadores” e não financiou totalmente seu muro fronteiriço, ele assinou o projeto.

Neste domingo, ele continuou postando no Twitter que o México estaria fazendo “muito pouco, se não nada”, para impedir o fluxo de pessoas através da fronteira sul.

“Eles riem de nossas leis de imigração burras (dumb). Eles devem parar os grande fluxos de drogas e pessoas ou eu vou deter sua fonte de dinheiro, Nafta. Precisamos de muro”.