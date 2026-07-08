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Trump diz que guerra no Irã foi ‘sucesso militar’ e minimiza risco de retomada total de conflito

Presidente dos EUA voltou a dizer que o Irã 'nunca terá uma arma nuclear' e afirmou ​ser 'o número um na lista de alvos' do país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 14h57 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h11
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho, gravata amarela e broche da bandeira dos EUA, fala com a boca aberta. Ao fundo, as bandeiras dos Estados Unidos e da OTAN
Donald Trump, na cúpula da Otan, na Turquia (Win McNamee/Getty Images)
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Trump diz que guerra no Irã foi ‘sucesso militar’ e minimiza risco de retomada total de conflito Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quarta-feira, 8, a guerra no Irã como um “tremendo sucesso militar” e afirmou não acreditar que o conflito vá recomeçar por completo, apesar de ter dito horas antes que a trégua com Teerã “acabou”.

“Não acho que vá recomeçar. Acho que vai acabar muito rápido. Eles atingiram alguns navios, e então nós revidamos com muito mais força”, disse Trump sobre a guerra a repórteres em Ancara, capital da Turquia, após uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Tudo o que acontecer ‌vai acabar muito rapidamente… e só vai tornar ‌a situação mais ‌segura, inclusive para o ⁠petróleo”, completou.

O presidente dos EUA também voltou a dizer que o Irã “nunca terá uma arma nuclear”, acrescentando que 159 navios iranianos estavam “no fundo do mar” e que o país não tem muita capacidade militar restante.

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Reiterando seus comentários anteriores, o republicano ainda afirmou ​ser “o número um na lista de alvos do Irã”.

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Trégua ‘acabou’

Depois de dizer que a trégua no Oriente Médio “acabou”, após uma troca de ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas nos dois últimos dias, Trump alertou nesta quarta-feira que os militares americanos atacariam o Irã com força esta noite.

“Vamos atacá-los com força esta noite”, disse ele antes de se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando: “Eles violam o acordo todos os dias”.

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+ A cronologia dos ataques entre EUA e Irã que encerraram o cessar-fogo

O ocupante do Salão Oval chamou a república islâmica de “escória” e um país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu a bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo — de acordo com Washington, seus disparos foram motivados por investidas iranianas no Estreito de Ormuz na segunda-feira. Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

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O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. “Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

Ele deixou o futuro em aberto, porém, afirmando que as negociações com Teerã podem continuar.

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“Vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas — Steve Witkoff, Jared Kushner —, mas precisam me dar um retorno”, comentou.

Também nesta quarta, oito membros do exército iraniano foram mortos em ataques dos EUA em Bandar Abbas ⁠e Bushehr, no sul do Irã, informou a mídia estatal. As vítimas integravam a força aérea e a marinha.

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