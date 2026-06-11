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Trump diz que ‘grande acordo’ com Irã pode ser assinado no fim de semana; Teerã nega

Vice-presidente JD Vance seria representante americano durante a assinatura, possivelmente na Europa

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 16h49 | Atualizado em 11 jun 2026, 17h04
US President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, US, on Friday, May 8, 2026. The US said it expects Iran to respond to its latest proposal to end their war imminently, as clashes in the Strait of Hormuz threatened to further fracture a month-long ceasefire. Photographer: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
O presidente dos EUA, Donald Trump (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/Getty Images)
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Após voltar atrás em sua ordem de ataques ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 11, que um acordo com Teerã pode ser assinado já no próximo final de semana, “provavelmente na Europa”.

“Acabamos de chegar a um grande acordo sobre a guerra com o Irã”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, acrescentando que, “sujeito à finalização dos documentos, que deve ocorrer nos próximos dias, provavelmente haverá uma assinatura, talvez na Europa”. O vice-presidente JD Vance seria o representante americano durante a assinatura, disse o mandatário.

Pouco depois, no entanto, o Irã afirmou que o país não aprovou nenhum acordo.

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“Nenhum texto para o memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos foi aprovado”, afirmou a agência de notícias estatal Fars.

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Não é a primeira vez que Trump sugere que um acordo com o Irã está próximo, e essa afirmação já se mostrou infundada anteriormente. No entanto, o Irã enviou uma versão mais recente da proposta de acordo com Washington por meio de mediadores do Catar no início desta semana, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pela emissora americana CNN.

Mais cedo, poucas horas após subir o tom e lançar ameaças contra o Irã, Trump ordenou o cancelamento ataques contra território iraniano, citando avanços diplomáticos.

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“Com base no fato de que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite”, disse em publicação nas redes sociais.

Segundo o americano, “as discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em grandes detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas.

“O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito até que esta transação seja finalizada — o horário e o local da assinatura serão anunciados em breve”, completou.

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+ Após novos ataques dos EUA, Irã confirma que trancou Ormuz até para aliados

Trump havia ameaçado o Irã com novos bombardeios e a iminente tomada de seus principais terminais de petróleo, após mais uma noite de confrontos entre os dois países. A trégua em vigor desde 8 de abril tornou-se “praticamente irrelevante”, segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, após dois dias de confrontos entre os Estados Unidos e a República Islâmica.

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As forças armadas dos EUA atacarão o Irã “COM MUITA FORÇA ESTA NOITE”, publicou Trump nas redes sociais nesta quinta-feira.

“Em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, e assumiremos o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela”, acrescentou em sua mensagem.

Na noite anterior, tropas americanas alegaram ter atacado “centros de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea iranianas em todo o país”.

O Irã respondeu com cerca de 20 mísseis contra uma base americana na Jordânia e com ataques ao Bahrein e ao Kuwait, aliados dos EUA no Golfo que também abrigam tropas americanas.

Em resposta à escalada, a recém-criada agência iraniana responsável por supervisionar o Estreito de Ormuz confirmou, nesta quinta-feira, que o tráfego pela nevrálgica passagem, por onde passa um quinto do petróleo consumido no planeta, está completamente bloqueado até nova ordem. O anúncio veio após os ataques mais recentes dos Estados Unidos, em meio a um frágil cessar-fogo entre os países.

“Devido às tensões provocadas pela agressão das forças americanas na região e ao anúncio feito na noite de ontem pelas Forças Armadas iranianas, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até nova ordem”, anunciou em nota publicada no X (ex-Twitter) a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico.

O Irã mantém a rota marítima essencialmente bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro, mas permitia a passagem diária de quase 20 navios. A Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica do regime paralela ao Exército, já havia anunciado na quarta-feira que o estreito seria fechado devido aos ataques americanos das últimas horas.

“Cessar-fogo não faz sentido”

Nesta quinta, na sequência de uma nova noite de bombardeios americanos, a diplomacia iraniana afirmou que o cessar-fogo em vigor com Washington desde 8 de abril praticamente não faz mais sentido.

“Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, mas também tornam a trégua algo praticamente sem sentido”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Os ataques americanos visaram o sul do Irã. Também foram atingidos vários pontos próximos à capital, como Karaj, Nazarabad e Pishva, segundo a Guarda Revolucionária.

Outros países também reagiram. O Paquistão, país que atua como mediador na guerra do Oriente Médio, lamentou a “escalada” militar dos últimos dias e reiterou seu apelo por uma “solução negociada”. “A diplomacia e o diálogo devem ser os princípios orientadores para alcançar uma solução negociada para todas as questões”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Tahir Andrabi.

A China instou “veementemente” que todas operações militares no Oriente Médio sejam interrompidas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, afirmou em coletiva de imprensa que ambas partes devem “retomar o diálogo e a negociação, responder aos esforços de mediação dos países relevantes e alcançar um cessar-fogo abrangente e duradouro o mais breve possível”.

Na Jordânia, o Exército anunciou que derrubou vinte mísseis iranianos, depois que a Guarda Revolucionária de Teerã reivindicou um ataque contra um centro de comando americano no país. “Na madrugada de quinta-feira, os sistemas de defesa antiaérea e a Força Aérea interceptaram e derrubaram vinte mísseis lançados a partir do Irã em direção a Azraq”, onde fica a base americana, declarou uma fonte militar. A instalação fica 80 km ao leste da capital, Amã. Segundo o Exército, a interceptação não provocou vítimas ou danos.

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