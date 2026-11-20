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Donald Trump afirmou ter fechado acordo com as Filipinas para substituir produtos agrícolas brasileiros por itens americanos. A declaração contrasta com recentes memorandos de cooperação assinados pelo presidente Lula com o país asiático durante a cúpula da ASEAN.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que teria fechado um acordo com as Filipinas para substituir produtos agrícolas brasileiros por mercadorias americanas na preferência de importações. Nos últimos dias, ele esteve em Manila, capital da nação asiática, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também compareceu, mas os dois não se encontraram.

O mandatário comentou a relação comercial entre Brasil e Filipinas durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, na qual defendeu a substituição dos produtos brasileiros por americanos. Para ele, os agricultores dos Estados Unidos seriam “os melhores do mundo”.

“Eu propus o seguinte: a partir de 1º de janeiro, vocês comprarão 100% de seus produtos agrícolas dos nossos produtores. Nós somos os melhores agricultores do mundo, com os melhores equipamentos do mundo”, declarou Trump.

O ocupante do Salão Oval argumentou que “nós apoiamos esses países, mas eles não compram de nós”, referindo-se às Filipinas.

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“Por isso, eu disse: vocês vão comprar 100% — não 90%, nem 95% — de seus produtos agrícolas de nós. Será que o Brasil vai ajudá-los caso se envolvam em algum pequeno conflito com a China? Duvido muito. Portanto, eles compravam do Brasil e de outros países; agora, passam a comprar 100% de nós — não 99%, mas 100%”, declarou.

Continua após a publicidade No mesmo pronunciamento a repórteres, Trump disse esperar que os Estados Unidos fechem cerca de 10 acordos comerciais após as negociações em Manila.

Continua após a publicidade “Em quatro dias, tive encontros com mais de 20 líderes mundiais, garanti dois novos acordos comerciais e cerca de outros 10 estão a caminho”, disse Trump. Relação Brasil-Filipinas As Filipinas importaram US$ 1,84 bilhão em produtos agropecuários e agroindustriais do Brasil em 2025, dentro de uma corrente de comércio bilateral que movimenta cerca de US$ 3 bilhões por ano. Carnes respondem por cerca de 86% das compras agrícolas brasileiras feitas pelas Filipinas. Continua após a publicidade O anúncio de Trump contrasta com a realidade da agenda brasileira na ASEAN. Durante a visita a Manila, Lula firmou dois memorandos de entendimento com as Filipinas voltados para a facilitação do comércio agrícola e a cooperação em livre concorrência. Um dos documentos trata exclusivamente da cooperação na agricultura e pecuária, e cria mecanismos de aproximação entre os setores produtivos dos dois países. O memorando prevê intercâmbio em defesa sanitária, pesquisa, inovação tecnológica, sustentabilidade e desenvolvimento de cadeias de valor, além de iniciativas para facilitar o comércio de produtos agrícolas e pecuários. Continua após a publicidade