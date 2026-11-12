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Trump diz que EUA ‘não precisam’ de acordo com Irã e manda Vance focar em política interna

Presidente americano sugere que deixará conflito em aberto em guinada após derrota republicana nas midterms, impulsionada pela guerra impopular

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h46
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance. (Alex Wong/Getty Images)
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Trump diz que EUA ‘não precisam’ de acordo com Irã e manda Vance focar em política interna Priorize VEJA no Google

O presidente Donald Trump declarou, nesta quinta-feira, 12, que os Estados Unidos não precisariam mais assinar um acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, pedindo que seu vice, J.D. Vance, se concentre em assuntos internos e não nas negociações com Teerã. A guinada na postura do mandatário americano veio após a fragorosa derrota republicana nas midterms, eleições de meio de mandato nas quais os democratas retomaram o controle do Congresso.

Os americanos foram às urnas carregando insatisfações acumuladas com o conflito, que não apenas pareceu sem sentido para a maioria da população, como também pesou no bolso dos eleitores. As convulsões nos mercados energéticos decorrentes dos combates na região rica em petróleo fizeram o preço da gasolina na bomba disparar cerca de 40% nos Estados Unidos. Diversos membros do governo, incluindo Vance, admitiram que a guerra impulsionou a derrota.

“Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses dias já ficaram para trás. Temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos o seu Estreito” de Ormuz, afirmou o mandatário em sua rede, a Truth Social.

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Com a declaração, deu a entender que estaria disposto a deixar o conflito em aberto, se contentando a cantar vitória com as supostas conquistas. Porém, o nevrálgico estreito, por onde passava 20% do petróleo consumido no planeta antes da guerra, continua bloqueado por Teerã; em resposta, as forças americanas mantêm um contra-bloqueio a navios e portos iranianos.

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Política doméstica

Trump voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025, com a promessa de encerrar e evitar as chamadas guerras “sem-fim”, como no Iraque e Afeganistão, que cobram preços altos em vidas americanas e recursos públicos. Muitos eleitores (em especial os republicanos) viram sua ordem para atacar o Irã, ao lado de Israel, como uma traição.

Nesta quinta, ele fez um aparente aceno a essa turma.

“Pedi ao vice-presidente Vance que concentre toda a sua atenção, completa e absoluta, na enorme corrupção e criminalidade que estão ocorrendo nas cidades e estados governados pelos democratas em todo os Estados Unidos”, explicou o mandatário. “Minnesota, Califórnia, Illinois e muitos outros são todos mal administrados e são desastres corruptos”, acrescentou, em alusão a estados governados há décadas pela oposição.

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Vance tem sido o principal nome dos Estados Unidos nas negociações com o regime dos aiatolás. Poucos meses depois da primeira onda de ataques em larga escala contra o Irã, em fevereiro deste ano, o vice-presidente viajou ao Paquistão para negociar diretamente com representantes iranianos sobre o desmantelamento de seu programa nuclear.

O encontro não rendeu frutos, e agora o vice-presidente estaria cogitando retomar esses contatos com Teerã, de acordo com a imprensa americana.

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O jogo mudou

O Partido Democrata conseguiu virar o jogo na Câmara e no Senado e ampliar seu domínio político em vários estados nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro, que representaram um duro revés para Trump.

Os democratas prometem dificultar a vida do presidente quando assumirem seus novos cargos em janeiro de 2027. Uma das principais pautas deve ser a guerra no Irã, que foi conduzida sem o necessário aval do Congresso.

Paralelamente, Trump encarregou Vance de liderar um grupo de trabalho ministerial sobre suposta fraude de dinheiro público, no âmbito das assistências sociais, dos programas públicos de saúde e das aposentadorias. O foco são estados governados pelo Partido Democrata, que contestou essas investigações.

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