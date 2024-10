Trump diz que EUA não devem restringir Israel

Giro VEJA – sexta, 18 de outubro

Gabinete de crise para chuvas em SP e mais denúncias contra Silvio Almeida

Reportagem da capa de VEJA desta semana traz uma denúncia que trata de um esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal investiga um suposto elo entre uma quadrilha e um ministro do STJ. VEJA teve acesso a mensagens e documentos inéditos que revelam como os criminosos operavam. A capa de VEJA, a mobilização por causa das chuvas em SP e novas denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida são destaques do Giro VEJA.