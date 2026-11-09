O que diz Donald Trump sobre oferta de cargo de secretário de imprensa ao chefe do UFC, Dana White

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, 8, que a proposta para que Dana White, presidente-executivo do Ultimate Fighting Championship (UFC), assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca foi apenas uma “brincadeira”.

“Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia”, disse Trump à imprensa na pista de pouso do aeroporto que tem o seu nome na Flórida.

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz Katie Zacharia, que permaneceu no posto por apenas uma semana.

O convite foi anunciado por Trump no sábado, 7, em uma publicação na rede social Truth Social. Na mensagem, o presidente ofereceu a White o cargo de secretário de imprensa e sugeriu que ele levasse lutadores de MMA para integrar sua equipe de auxiliares. Entre os nomes mencionados estavam a brasileira Amanda Nunes, os russos Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev e os americanos Justin Gaethje, Kayla Harrison e Daniel Cormier, comentarista e ex-lutador.

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“Dana será um secretário de imprensa como nenhum outro. Dana, por favor, aceite o cargo”, escreveu Trump. A publicação foi acompanhada de uma imagem produzida por inteligência artificial que mostrava o empresário diante do púlpito da sala de imprensa da Casa Branca, ao lado de fotografias dos atletas citados.

Quem é Dana White?

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Aos 56 anos, White é uma das principais figuras do universo das artes marciais mistas. À frente do Ultimate Fighting Championship (UFC), ele construiu sua trajetória profissional no comando da organização, tornando-se também uma personalidade conhecida no esporte e no entretenimento americano.

Sua relação com Trump, porém, vai além dos negócios. O empresário é um aliado antigo do republicano e discursou nas Convenções Nacionais do Partido Republicano de 2016, 2020 e 2024. A proximidade entre os dois também ficou evidente em junho deste ano, quando White participou da organização de um evento do UFC no gramado da Casa Branca, iniciativa que classificou posteriormente como “uma experiência incrível, algo único”.

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O que White disse sobre o convite?

A possibilidade de assumir uma função no governo americano foi comentada pelo empresário durante uma entrevista coletiva em Londres, onde acompanhava um evento de boxe. White confirmou que viajaria para Washington depois do compromisso para conversar pessoalmente com Trump.

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Questionado sobre como conciliaria as responsabilidades na Casa Branca com suas atuais atividades no mundo das lutas, o dirigente respondeu: “É, eu já tenho muitos trabalhos”. Ele evitou detalhar eventuais conversas anteriores com o presidente sobre o assunto e afirmou ter “certeza de que terei mais o que falar depois disso”.

Antes da entrevista, White também havia compartilhado no Instagram uma imagem da publicação de Trump, acompanhada de uma fotografia sua no púlpito da sala de imprensa da Casa Branca e da legenda “Rumo ao próximo capítulo”.