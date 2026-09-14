Trump diz que consegue arcar ‘facilmente’ com promessa de US$ 5 mil a cada americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 13, que Washington consegue “facilmente” arcar com sua promessa de pagar US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) a cada cidadão americano adulto caso os republicanos conservem a maioria nas duas casas do Congresso (a Câmara dos Representantes e o Senado) nas eleições de novembro.

“Não sei, mas é fácil se os republicanos vencerem. 5.000 dólares para todos os adultos do país; podemos lidar com isso facilmente porque estamos arrecadando muito dinheiro”, disse Trump a repórteres ao ser questionado se o Congresso precisaria aprovar os pagamentos durante uma viagem à Irlanda.

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, no entanto, afirmou que qualquer pagamento desse tipo precisaria ser aprovado pelo Congresso. “É claro que os detalhes são o que importa. Precisamos definir tudo isso”, declarou Johnson ao programa “State of the Union”, da emissora CNN.

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A promessa foi feita pelo presidente americano durante um discurso na convenção do Partido Republicano, apelidada de “Trumpapalooza”, na semana passada. Trump chamou o pagamento de “dividendo” e disse que o dinheiro teria de ser gasto dentro dos Estados Unidos. O custo estimado da iniciativa seria de aproximadamente US$ 1,35 trilhão.

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O vice-presidente americano, J. D. Vance, também defendeu a proposta em entrevista à Fox News na semana passada, sugerindo que seu financiamento pode vir dos tarifaços impostos pelo governo. Políticos democratas, no entanto, criticaram a ideia, com o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, dizendo que não é uma “proposta séria” ao “This Week”, da ABC.

A promessa veio ao passo que as pesquisas apontam chances elevadas de a oposição democrata conquistar o controle da Câmara dos Deputados, e até do Senado, nas chamadas midterms, em um momento em que o ocupante do Salão Oval amarga recorde de desaprovação.