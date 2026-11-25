O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, na terça-feira 24, que está aberto à possibilidade de conceder um perdão presidencial ao CEO da Nvidia, Jensen Huang, caso ele seja implicado criminalmente após manter um relacionamento amoroso com uma suposta espiã a serviço da China.

“(Um perdão presidencial) é sempre uma opção, suponho. Mas não acho que será necessário”, afirmou Trump em entrevista ao jornal New York Post.

Trump se gabou de ter sido pivotal para a recondução do executivo ao cargo, menos de duas semanas depois de ele apresentar sua renúncia devido à pressão do conselho da empresa multibilionária, em decorrência do escândalo. Segundo ele, o Departamento de Justiça já inocentou Huang após o caso vir à tona em uma reportagem do New York Times, que apurou que o próprio governo americano já havia identificado a amante como suspeita de espionagem.

O procurador-geral Todd Blanche não confirmou a informação e a investigação sobre o caso não foi concluída. Há suspeitas de que o affair pode ter ajudado a China a obter chips da Nvidia, cuja exportação à nação asiática a Casa Branca restringiu, enquanto as duas potências empregam uma espécie de corrida armamentista no setor de inteligência artificial (IA).

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Próximos passos para Huang

O Partido Democrata, que assumirá o controle do Congresso em janeiro, após vitórias avassaladoras contra os republicanos nas eleições de meio de mandato, declarou que irá abrir uma comissão de inquérito para investigar se Huang colocou em risco a segurança nacional.

Antes mesmo de os novos legisladores tomarem posse, Huang tem deposições marcadas perante a Câmara e o Senado na próxima semana, no dia 3 de dezembro.

“A decisão imprudente de trazer Jensen Huang de volta ao cargo de CEO não muda o fato de que o sr. Huang, os executivos da Nvidia e o conselho de administração da empresa ainda devem explicações ao Congresso sobre o cumprimento dos controles de exportação dos Estados Unidos”, declarou a democrata Elizabeth Warren, futura presidente da Comissão Bancária do Senado.

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+ Por que Trump queria Jensen Huang de volta na Nvidia

Sobre as audiências, Trump afirmou que só espera que Huang “simplesmente diga a verdade”. “Sempre o considerei uma pessoa 100% correta e, sabe, muito inteligente”, afirmou ao New York Post.

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O presidente americano tem interesse direto na Nvidia. Análise mostra que a empresa estava no topo das ações da carteira de investimento de Trump no final do ano passado, e, segundo a emissora CNBC, o presidente comprou e vendeu ações da companhia pelo menos 103 vezes durante seu segundo mandato presidencial.

Perdão presidencial

Indultos presidenciais são uma forma de conceder absolvição a uma pessoa que cometeu um crime federal dentro do âmbito nacional. A atitude implica que o condenado assume as responsabilidades pelos seus atos. A Constituição dos Estados Unidos dá ao presidente o “poder de conceder suspensões de pena e perdão por crimes contra os Estados Unidos, exceto em casos de impeachment”.

Ao contrário de outros presidentes, que utilizaram o perdão presidencial com cautela no início de seus governos, Trump recorreu frequentemente a esse recurso.

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No primeiro ano de seu segundo mandato, Trump concedeu clemência a mais de 1. 500 pessoas que haviam sido acusadas nos quatro anos seguintes ao ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

O presidente também concedeu o benefício a 77 pessoas investigadas ou acusadas de suposto envolvimento em tentativas de interferência nas eleições presidenciais de 2020, além de mais de 100 indivíduos e da HDR Global Trading Limited, companhia que atua no mercado de criptomoedas.