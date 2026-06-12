Trump diz que chefe da gangue venezuelana Tren de Aragua morreu em ataque dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, anunciou a morte do chefe da gangue venezuelana Tren de Aragua, uma das principais organizações criminosas da América Latina, em uma operação militar americana realizada em coordenação com a Venezuela.

“O Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para eliminar com sucesso Niño Guerrero, o infame líder do Tren de Aragua”, escreveu Trump nesta sexta-feira (12) em sua rede Truth Social.

Essa operação foi realizada em “estreita cooperação com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem”, acrescentou o presidente.

(AFP)