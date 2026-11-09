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A opinião de Trump sobre o CEO da Nvidia em meio a possível affair com suposta espiã chinesa

Jensen Huang teria mantido relacionamento próximo com Alice Huang (sem parentesco), acusada de repassar informações sensíveis sobre a empresa a Pequim

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h30 | Atualizado em 9 nov 2026, 12h37
Grupo de sete pessoas em um evento corporativo. Em primeiro plano, uma mesa de madeira com taças de vinho, pratos com sobremesas e arranjos de plantas. Ao fundo, um homem de terno preto, um homem de jaqueta de couro preta e óculos, e uma mulher de blazer rosa sorrindo. Outros convidados conversam em segundo plano, em um ambiente moderno com teto geométrico e escadas.
Foto mostra Jensen Huang, CEO da Nvidia (sendado à mesa à esq.) com mulher identificada como a empresária Alice Huang, suspeita de ser espiã chinesa. -  (X/Reprodução)
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A opinião de Trump sobre o CEO da Nvidia em meio a possível affair com suposta espiã chinesa Priorize VEJA no Google

O presidente americano, Donald Trump, afirmou no domingo 8 que considera o CEO da Nvidia, Jensen Huang, um “homem honrado” em meio a suspeitas de que ele tenha sido espionado pela China. Segundo o jornal americano The New York Times, o executivo teria mantido um relacionamento com uma empresária chinesa que estaria a serviço de Pequim, repassando informações sobre a principal empresa de chips de inteligência artificial (IA) dos Estados Unidos.

“Não falei com ele sobre isso. Sei apenas que ele é uma boa pessoa, mas nunca se sabe o que está acontecendo. Espero que esteja tudo bem”, disse Trump a repórteres. “Acho que ele é um homem honrado, ele fez um trabalho incrível pelo nosso país.”

O mandatário acescentou que Huang “provavelmente tem uma explicação” para a acusação de que ele caiu na armadilha de uma operação de inteligência estrangeira.

Siga

O caso

Segundo o New York Times, uma cidadã chinesa chamada Alice Huang, também conhecida como Huang Le, foi recrutada por Pequim para coletar informações de inteligência sobre o CEO da Nvidia. O jornal foi o primeiro a revelar a suposta trama.

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Apesar do mesmo sobrenome, Huang não tem parentesco com o executivo de 63 anos, nascido em Taiwan, que comanda a empresa de maior valor de mercado do mundo. Veículos de imprensa diversos revelaram que os dois mantinham um relacionamento “muito próximo”; o CEO, por sua vez, declarou aos seus funcionários no domingo 8 que lamentava “profundamente” ter sido “infiel” à sua esposa.

Os dois foram fotografados juntos inúmeras vezes. No LinkedIn, uma fotografia de um evento realizado em 2024 o mostra ao lado de uma mulher de cabelos longos que parece ser Alice Huang; no ano seguinte, ambos compareceram a um jantar organizado por Jensen Huang em um restaurante chinês em Taipé. Também foram captadas imagens do executivo abraçado à amante, que lhe dá um beijo na bochecha em um restaurante, do qual a dupla sai no mesmo carro.

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Espionagem

A reportagem do NYT informou que ela fala bem inglês e possui contatos de alto nível no setor de chips para IA, uma área estratégica, com possíveis aplicações militares, na qual Estados Unidos e China competem. Há anos, Washington limitou as vendas para importadores chineses de seus chips mais avançados da Nvidia por motivos de segurança nacional e para preservar a vantagem no setor.

Uma busca da agência AFP localizou um perfil de Alice Huang, acompanhado de uma fotografia, em uma base de dados chinesa de fundos de investimento. De acordo com esse perfil, ela trabalhou no banco HSBC e como jornalista nos veículos chineses CCTV e Hunan TV. Atualmente, ela ocuparia um alto cargo na Megaspeed International, empresa de centros de dados que fornece capacidade de processamento para outras companhias treinarem e executarem sistemas de IA.

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De acordo com o New York Times e com o jornal The Wall Street Journal, autoridades americanas concluíram, no ano passado, que Alice Huang espionava Jensen Huang. Desde 2024, estava no radar o possível papel da Megaspeed no envio irregular de chips da Nvidia para a China; no ano passado, a agência Bloomberg News revelou que Singapura também investigava a Megaspeed devido ao suposto contrabando de semicondutores americanos por Pequim.

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