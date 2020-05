Trump diz que Brasil passa por ‘momento difícil’ com coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou preocupação com o avanço do coronavírus no Brasil em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira 30. Segundo o republicano, o país “está passando por um momento difícil”.

“No Brasil [o número de mortes] está muito alto, se você olhar o que está acontecendo graficamente. É muito alto, é quase vertical, bem vertical”, disse Trump.

O presidente americano evitou criticar diretamente Jair Bolsonaro, mas reconheceu o período difícil que o país enfrenta. “É amigo meu, um grande homem, o presidente do Brasil, mas eles estão tendo um momento difícil, estão indo por [imunidade de] rebanho”, afirmou.

A imunidade de rebanho é defendida por aqueles que acreditam que quanto maior o número de infectados pelo coronavírus, mais pessoas se tornariam resistente ao vírus devido à memória imunológica adquirida. Assim, chegaria um momento em que a doença pararia de se disseminar.

Continua após a publicidade

Na terça-feira 28, o presidente americano havia demonstrado preocupação com o “surto sério” de Covid-19 no Brasil e chegou a sugerir suspensão dos poucos voos que ainda ligam o país sul-americano aos Estados Unidos.

O Brasil soma mais de 85.000 casos e quase 6.000 mortes pelo coronavírus. Já os Estados Unidos são o epicentro mundial da pandemia, com mais de 1 milhão de casos e 63.000 óbitos.