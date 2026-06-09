Trump diz que acordo de paz com Irã pode ser alcançado em ‘dois ou três dias’

Ler Resumo





Donald Trump declarou que um acordo de paz com o Irã pode ser selado em “dois ou três dias”, apesar da recente escalada de tensões e dos ataques recíprocos na região. O presidente americano vê o fim da posse de armas nucleares pelo Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz como chaves para a resolução, embora já tenha feito promessas semelhantes antes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 9, que um acordo para acabar com a guerra no Irã poderia ser alcançado “em dois ou três dias”, após uma troca de ataques entre forças israelenses e iranianas ressaltar a fragilidade do cessar-fogo, implementado em abril. Pressionados por Trump, os dois lados do conflito decidiram interromper os embates.

“Eles estavam indo e vindo (com os ataques) e agora ambos concordaram, por meu intermédio, em parar”, disse Trump a repórteres em Nova York depois de assistir às finais da NBA no Madison Square Garden, acrescentando que o bloqueio americano, que impede a entrada e saída de navios do Irã, continua em vigor.

O presidente americano também disse não acreditar que houvesse qualquer ponto de atrito nas tratativas e que todas as partes estavam “muito perto” de chegar a um acordo. Segundo o republicano, o documento impedirá o regime iraniano de possuir armas nucleares e levará à reabertura imediata do Estreito de Ormuz, rota vital para o comércio internacional de petróleo.

Continua após a publicidade

Não é a primeira vez, no entanto, que o mandatário da Casa Branca promete um fim próximo à guerra no Oriente Médio, que já ultrapassou a marca dos três meses. As negociações estão estagnadas há semanas.

Escalada das tensões

A declaração de Trump ocorre um dia após o Irã culpar os EUA pela escalada das tensões com Israel. “Sem dúvida, como eu disse, as ações do regime sionista na região não podem ser separadas das políticas dos EUA”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. “Ninguém acredita que o regime sionista realizaria qualquer ação sem prévia coordenação e cooperação com os Estados Unidos.”

Continua após a publicidade

Os ataques foram desencadeados por uma ofensiva israelense contra Beirute, capital do Líbano. A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou uma instalação similar em Haifa e disse ter alvejado a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel. Em resposta, Israel lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, além de ter atingido uma petroquímica em Bandar-e Mahshahr.

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.