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Trump diz que acordo avança à 2ª fase e ameaça ‘inferno’ se Irã fabricar bomba atômica

Discussões sobre programa nuclear iraniano só vão começar após cerimônia de assinatura em Genebra, na sexta-feira 19

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 08h54
Brigitte Macron, Donald Trump e Emmanuel Macron posam em frente ao logo do G7, com montanhas e um lago ao fundo. Brigitte veste um casaco branco com detalhes pretos, Trump e Macron usam ternos azuis. O logo do G7 é vermelho, branco e azul, com a inscrição FRANCE EVIAN 2020 na base
O presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, a primeira-dama da França Brigitte Macron, recebem o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a cúpula do G7 no Hotel Royal Evian, em Évian-les-Bains, França. 15/06/2026 - (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Trump diz que acordo avança à 2ª fase e ameaça ‘inferno’ se Irã fabricar bomba atômica Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 16, que o Irã “nunca terá uma arma nuclear” e que o acordo de paz anunciado entre os dois países há dois dias “está indo para a segunda fase”. Falando com repórteres às margens da cúpula do G7 na França, o americano também alertou que “o inferno cairá” sobre Teerã se o país tentar obter uma arma nuclear.

“A única coisa que realmente importa para mim é que o Irã nunca terá uma arma nuclear, e isso está bem claro”, disse ele, referindo-se aos termos do memorando de entendimento.

Segundo a agência de notícias Reuters, o presidente americano também disse que o tratado está indo para uma “segunda fase”, em aparente referência ao período de 60 dias que o documento reserva para discussões de questões altamente complexas e ainda não resolvidas — como o destino do programa nuclear iraniano, o alívio das sanções americanas e um possível fundo para a reconstrução da nação persa. Trump garantiu nesta terça que Washington vai investir no país como parte do acordo.

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“Temos um acordo fechado com o Irã, e ele deve ser bem-sucedido, passando para uma segunda fase, que eu acho que será, na verdade, mais fácil”, disse ele aos jornalistas.

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Programa nuclear

Há décadas, a república islâmica sustenta que seu programa atômico é pacífico, e até agora não se comprometeu publicamente a abrir mão do estoque de urânio enriquecido que se acredita estar enterrado sob três instalações nucleares danificadas por ataques americanos no ano passado.

Após quinze semanas de guerra, Trump está sob pressão para obter um pacto mais favorável aos Estados Unidos do que aquele negociado por Barack Obama em 2015, que suspendeu as sanções contra Teerã em troca de restrições ao seu programa nuclear, incluindo inspeções internacionais. O republicano retirou seu país unilateralmente do tratado durante seu primeiro mandato, e o Irã respondeu intensificando seu enriquecimento de urânio, produzindo mais de 400 kg de material com pureza perto da necessária para fabricar bombas.

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O acordo de 2015 demorou dois anos para ser negociado, levantado dúvidas entre analistas sobre o potencial de sucesso das tratativas de 60 dias que começarão após a assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã na sexta-feira, 19. Entende-se que o prazo pode ser estendido — mas apenas se for do interesse de ambas partes.

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