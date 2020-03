Trump diz não estar preocupado com possível contaminação de Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira, 12, não estar preocupado com a possibilidade de seu colega Jair Bolsonaro ter contraído coronavírus. O líder brasileiro fez exames depois de confirmada a contaminação do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fábio Wajngarten. Trump, porém, recebera ambos no sábado 7 em seu resort em Mar-a-Lago, na Florida.

“Eu não estou preocupado”, disse Trump, ao ser perguntado sobre a possibilidade de Bolsonaro ter contraído o vírus. Os repórteres da Casa Branca não chegaram a questionar o líder americano sobre seu contato com Bolsonaro e Wajngarten, que postou em sua conta pessoal do Instagram uma foto ao lado das duas autoridades.

Nos Estados Unidos, a epidemia de coronavírus Sars-CoV-2 atingiu 1.297 provocou a morte de 37 delas, segundo o jornal The New York Times. O vice-presidente americano, Mike Pence, responsável pelos esforços de contenção e prevenção do surto, declarou nesta quinta-feira que milhares de pessoas ainda serão contaminadas no país e anunciou que todos os americanos vindos da Europa terão de cumprir uma auto-quarentena por 14 dias.

Na noite de quarta-feira 11, Trump anunciou medidas emergenciais para conter a “horrível infecção”. Determinou que todos os vôos entre os Estados Unidos e a Europa – exceto o Reino Unido – sejam suspensos por 30 dias, a partir de sexta-feira, 13, e informou que as seguradoras da área de saúde concordaram em incluir nos planos o tratamento da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Trump também anunciou medidas para aliviar o impacto da crise sobre pequenas empresas.