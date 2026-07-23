🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Trump diz estar perto de autorizar maior ataque até agora contra Irã: ‘Ainda não sofreram’

Em entrevista ao site Axios, presidente dos Estados Unidos afirmou que ofensiva seria maior do que qualquer outra já lançada contra o país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h56
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Kevin Dietsch/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump diz estar perto de autorizar maior ataque até agora contra Irã: ‘Ainda não sofreram’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao portal de notícias Axios nesta quinta-feira, 23, que está considerando seriamente autorizar um “ataque massivo” maior do que qualquer outro já lançado contra o Irã.

“Estou considerando um ataque massivo. Maior do que qualquer outro antes. Estou perto de tomar uma decisão. Estamos prontos para isso”, afirmou o presidente americano à Axios, sem dar um prazo para sua decisão.

O ocupante do Salão Oval declarou que os iranianos “querem negociar”, mas não estão prontos para fazer um acordo no momento. “Eles ainda não sofreram o suficiente”, acrescentou.

Trump disse ainda que Israel participaria da ofensiva “em dois minutos” se fosse solicitado, mas ressaltou que os Estados Unidos não dependeriam de aliados para agir. Segundo o republicano, haveria “consequências” caso o país se envolvesse no ataque.

Siga
Continua após a publicidade

As polêmicas medidas de Donald Trump

Escalada da guerra

A nova ameaça ocorre após Trump advertir nesta quinta-feira que o Irã e os rebeldes hutis, grupo apoiado por Teerã no Iêmen, sofreriam uma “grande punição militar” depois de ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. 

A escalada elevou ainda mais a tensão na região e impulsionou o preço do petróleo Brent, referência no mercado internacional, que voltou a superar a marca de US$ 100 por barril. O bloqueio anunciado pelos hutis contra a Arábia Saudita também aumentou as preocupações sobre a segurança da navegação no Estreito de Bab el-Mandeb, corredor estratégico por onde passa cerca de 12% do comércio mundial.

Continua após a publicidade

Em meio ao agravamento da crise, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou o Conselho de Segurança de que o Oriente Médio está sendo levado ao “limite do inimaginável”. Segundo ele, a sucessão de confrontos amplia o risco de um conflito regional de maiores proporções e torna cada vez mais difícil alcançar objetivos políticos por meio da diplomacia.

Também nesta quinta, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que determina a retirada das forças americanas da guerra contra o Irã. A medida, no entanto, tem caráter simbólico e não obriga o presidente Donald Trump a interromper a campanha militar.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Oriente Médio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).