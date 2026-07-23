Trump diz estar perto de autorizar maior ataque até agora contra Irã: ‘Ainda não sofreram’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao portal de notícias Axios nesta quinta-feira, 23, que está considerando seriamente autorizar um “ataque massivo” maior do que qualquer outro já lançado contra o Irã.

“Estou considerando um ataque massivo. Maior do que qualquer outro antes. Estou perto de tomar uma decisão. Estamos prontos para isso”, afirmou o presidente americano à Axios, sem dar um prazo para sua decisão.

O ocupante do Salão Oval declarou que os iranianos “querem negociar”, mas não estão prontos para fazer um acordo no momento. “Eles ainda não sofreram o suficiente”, acrescentou.

Trump disse ainda que Israel participaria da ofensiva “em dois minutos” se fosse solicitado, mas ressaltou que os Estados Unidos não dependeriam de aliados para agir. Segundo o republicano, haveria “consequências” caso o país se envolvesse no ataque.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

Escalada da guerra

A nova ameaça ocorre após Trump advertir nesta quinta-feira que o Irã e os rebeldes hutis, grupo apoiado por Teerã no Iêmen, sofreriam uma “grande punição militar” depois de ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

A escalada elevou ainda mais a tensão na região e impulsionou o preço do petróleo Brent, referência no mercado internacional, que voltou a superar a marca de US$ 100 por barril. O bloqueio anunciado pelos hutis contra a Arábia Saudita também aumentou as preocupações sobre a segurança da navegação no Estreito de Bab el-Mandeb, corredor estratégico por onde passa cerca de 12% do comércio mundial.

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Em meio ao agravamento da crise, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou o Conselho de Segurança de que o Oriente Médio está sendo levado ao “limite do inimaginável”. Segundo ele, a sucessão de confrontos amplia o risco de um conflito regional de maiores proporções e torna cada vez mais difícil alcançar objetivos políticos por meio da diplomacia.

Também nesta quinta, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que determina a retirada das forças americanas da guerra contra o Irã. A medida, no entanto, tem caráter simbólico e não obriga o presidente Donald Trump a interromper a campanha militar.