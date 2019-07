Trump diz estar disposto a negociar acordo de livre comércio com o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 30, que está disposto a negociar um acordo de livre comércio com o Brasil. Em declarações a repórteres na Casa Branca, o republicano também elogiou Jair Bolsonaro.

Trump afirmou que deseja iniciar negociações para resolver a atual disputa comercial entre as duas nações. Em outubro do ano passado, o presidente americano criticou o Brasil por cobrar altas tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos.

“Nós vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil”, afirmou Trump nesta terça, sem dar mais detalhes sobre o que deseja negociar.

“O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas apesar disso nós amamos essa relação”, disse ainda, citando seu “ótimo relacionamento” com Bolsonaro.

No ano passado, o governo americano anunciou uma sobretaxa para a importação de aço e alumínio de diversos países pelos Estados Unidos, entre eles o Brasil. Em agosto, Trump voltou atrás e decidiu aliviar as taxas para o aço para o mercado brasileiro e de outros parceiros comerciais.

Pouco depois, durante uma coletiva de imprensa em outubro, o presidente republicano criticou o Brasil por cobrar altas tarifas dos produtos americano e disse que o país “está entre os mais duros do mundo”.

Após a posse de Jair Bolsonaro em janeiro deste ano, o Brasil vem construindo uma aproximação com os Estados Unidos. O líder brasileiro visitou Washington no final de março e se encontrou com Trump na Casa Branca.

Durante a cúpula do G20 no Japão, no fim de junho, os dois presidentes voltaram a se reunir e chegaram a conversar sobre a possibilidade de um acordo comercial entre o Mercosul e os Estados Unidos. O bloco sul-americano quer aproveitar a assinatura do entendimento com a União Europeia (UE) para inaugurar conversas com Washington.

Na mesma reunião durante o G20, Bolsonaro e Trump trocaram muitos elogios. O republicano disse que o brasileiro “é um homem especial” e “muito amado pelo povo do Brasil”.

Durante o encontro na Casa Branca em março, Donald Trump disse também que daria seu apoio ao ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), um dos pleitos de Brasília.

Em maio, uma reportagem do jornal Valor Econômico afirmou que diplomatas americanos haviam descumprido o acordo feito com o governo brasileiro, ao não se manifestaram sobre o tema em reunião da OCDE em Paris. Logo depois, o assessor especial para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, desmentiu a informação, dizendo que há um impasse sobre o número de vagas a serem abertas na organização, mas que a posição americana continuava de apoio à entrada do Brasil.

(Com Reuters)