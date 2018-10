Trump diz acreditar que jornalista saudita está morto

Depois de suas várias tentativas de eximir a Arábia Saudita de envolvimento no sumiço de Jamal Khashoggi, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (18) acreditar que o jornalista esteja morto e alertou que haverá consequências “muito severas” se o governo saudita for o responsável.

Em breve entrevista ao jornal The New York Times, Trump mostrou-se confiante nos relatórios de agências de inteligência de vários países, que apontam a responsabilidade de altas autoridades sauditas no episódio. Khashoggi era crítico do regime da Arábia Saudita, havia se exilado nos Estados Unidos e buscara no dia de seu desaparecimento, no Consulado saudita em Istambul, na Turquia, os papéis para casar-se. Não deixou o local vivo, como já constataram os investigadores turcos.

“Certamente, parece isso para mim. É muito triste”, disse Trump sobre a morte de Khashoggi em outro momento, quando estava para embarcar para uma viagem ao estado de Montana. “É um caso muito ruim, mas veremos o que acontece”, completou.