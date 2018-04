Trump deveria ganhar o Nobel da Paz, diz presidente da Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, merece um prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o impasse com a Coreia do Norte devido ao programa norte-coreano de armas nucleares.

“O presidente Trump deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz. O que precisamos é apenas de paz”, disse Moon em reunião com secretários de alto escalão do governo, de acordo com uma autoridade da Casa Azul presidencial. Em janeiro, Moon afirmou que Trump “tem grande crédito por promover as conversações intercoreanas”.

O comentário veio em resposta a uma mensagem de congratulações de Lee Hee-ho, viúva do ex-presidente sul-coreano Kim Dae-jung, de que Moon merecia o Nobel em reconhecimento aos seus esforços. Moon respondeu dizendo que Trump deveria receber a honraria.

Kim Dae-jung defendeu a chamada política Sunshine de engajamento com a Coreia do Norte e ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2000, depois de projetar a primeira cúpula intercoreana com o ex-líder norte-coreano Kim Jong-il.

Moon e o atual líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeram na sexta-feira encerrar as hostilidades entre os dois países e trabalhar pela “completa desnuclearização” da península, na primeira cúpula entre os representantes das nações em mais de uma década.

Trump também está se preparando para se encontrar com Kim, em três a quatro semanas. Essa reunião foi o principal assunto de uma conversa privada entre Kim e Moon durante uma breve caminhada na fronteira entre as duas Coreias na semana passada, segundo a autoridade sul-coreana.