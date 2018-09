Trump deve anunciar taxas de 200 bilhões de dólares contra China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja anunciar novas tarifas de importação equivalentes a 200 bilhões de dólares sobre mercadorias chinesas já na segunda-feira, noticiou o jornal americano The Wall Street Journal neste sábado.

Se confirmada a decisão, será uma medida que vai aprofundar a guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo, com reflexos negativos para outros países. O protecionismo reduz o fluxo de comércio de bens e serviços no mundo inteiro e, portanto, derruba a atividade econômica.

Tanto os Estados Unidos como a China já haviam colocado em prática a cobrança de taxações extras da ordem de 50 bilhões de dólares na importação de produtos um do outro.

Desta vez, a alíquota provavelmente será de 10%, abaixo, portanto, dos 25% anunciados quando o governo americano disse que estava considerando adotar uma nova rodada de tarifas, afirmou o jornal.

A cobrança de tarifas de importação faz parte de uma política protecionista de Trump e fez parte de sua agenda de campanha, dois anos atrás. Ele alega que os Estados Unidos são prejudicados no comércio bilateral com vários países e que, por essa razão, a taxação é justa e necessária, mesmo que isso signifique prejudicar a população americana com o encarecimento dos produtos importados.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário para confirmar a medida.

(Com a agência Reuters)