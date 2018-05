Trump deve anunciar decisão sobre acordo nuclear com Irã nesta terça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira (7) que tornará pública na próxima terça-feira (8) sua decisão sobre a permanência ou não no acordo nuclear com o Irã, assinado pelas principais potências mundiais com Teerã em 2015.

“Anunciarei minha decisão sobre o acordo com o Irã amanhã na Casa Branca às 14h (horário local, 15h de Brasília)”, escreveu Trump em sua conta no Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

No acordo, assinado em 2015 durante o governo de Barack Obama, o Irã concordava em limitar seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções impostas por Estados Unidos e Europa. Trump tinha até o dia 12 para anunciar se iria retirar ou não o país do acordo. China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha também assinaram o documento. O presidente americano considera o acordo como “terrível” e “horrível” e já disse em várias ocasiões que se retirará do pacto se este não for revisado. Ele exige a limitação do sistema de mísseis balísticos do Irã e de sua influência na região.

O presidente francês, Emmanuel Macron, assim como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, visitaram Washington nos últimos dias para pressionar o governante americano a permanecer no acordo.

Na última quinta-feira (3), o secretário geral da ONU, António Guterres, pediu para que o presidente optasse por permanecer no acordo nuclear com o Irã para evitar uma possível escalada de conflitos na região do Oriente Médio.

O ministro de relações exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, criticou a posição de Trump e acusou os Estados Unidos de terem violado “sistematicamente o acordo, especialmente por intimidar outros de fazer negócios com o Irã”. Em um vídeo no Youtube, ele anunciou que seu país não tem a intenção de renegociar o acordo.

(Com EFE)