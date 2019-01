Trump destaca ‘grande progresso’ em negociação comercial com China

O presidente americano, Donald Trump, diz que conseguiu neste sábado, 29, um “grande progresso” nas negociações comerciais com a China, após conversar por telefone com seu homólogo Xi Jinping.

“Acabo de ter um longo e muito bom telefonema com o presidente Xi da China. O acordo avança muito bem. Se for concretizado, irá reunir muitas coisas, cobrindo todas as questões, áreas e os pontos de conflito. Estamos fazendo um grande progresso!”, tuitou Trump.

Washington e Pequim têm trocado tarifas em mais de 300 bilhões de dólares de bens este ano, entrando em um conflito comercial que começou a afetar as economias e os mercados.

Mas a relação bilateral deu uma nova guinada desde que os presidentes chinês e americano acordaram uma trégua de 90 dias quando se encontraram em dezembro na Argentina, em paralelo à cúpula do G20.

Após a revelação nas redes sociais, o presidente chinês confirmou a conversa com Donald Trump e, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, considerou-a positiva.

Xi Jinping espera que as equipes de negociação possam encontrar um meio termo em breve, para que se alcance um acordo benéfico para os dois países.